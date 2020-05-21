'Asker' gibi telefon: Samsung Galaxy S20 Tactical Edition tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung Knox yazılımı ile kullanıcılarına güvenli bir yazılım sunmayı hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde Galaxy A Quantum adında, Quantum sayı sistemine sahip güvenilir bir akıllı telefonunu tanıtan Samsung şimdi ise Samsung Galaxy S20'yi güvenlik için güncelledi. Samsung, yaptığı duyuruyla Samsung Galaxy S20 Tactical Edition'ı tanıttı.

SAMSUNG GALAXY S20 TACTİCAL EDİTİON ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy S20 Tactical Edition'ın özellikleri arasında en dikkat çeken detaylar güvenlik tarafında yer alıyor. Zira Galaxy S20'nin yeni versiyonu tamamen askeri kullanım için tasarlanmış özel bir telefon. Bunun için ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) standartlarında iki şifreleme katmanı kullanan Galaxy S20 Tactical Edition, böylece Savunma Bakanlığı personelleri tarafından bile güvenle kullanılabiliyor.

Galaxy S20 Tactical Edition'ı Galaxy S20'den ayıran bazı detaylarda var. Bir kere öncelikle tasarım konusunda oldukça farklı bir Galaxy S20 bizleri karşılıyor. Etrafı tank zırhı gibi kaplanmış olan Galaxy S20 Tactical Edition, bir gece görüş modu ayrıcalığına da sahip. Bu mod sayesinde gece görüş sistemleri aktif hale geldiğinde, telefonun ekranı da otomatik olarak kapanıyor. Bunların dışında askerlerin görev planlaması, saha dağılımı ve rapor hazırlığı yapmaları için de DeX yazılımı Galaxy S20 Tactical Edition'da yerini koruyor.