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Asker kaçağı dolmuş sürücüsü kovid uygulamasında yakalandı

28.11.2020 09:40 | Son Güncelleme:
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Vakaların arttığı iller arasında olan Adana’da polisin korona virüs denetimi yaptığı sırada asker kaçağı olan bir dolmuş sürücüsü yakalandı.

Vakaların arttığı iller arasında olan Adana’da polisin korona virüs denetimi yaptığı sırada asker kaçağı olan bir dolmuş sürücüsü yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün rahat tavırları dikkat çekti.
Türkiye genelinde artan korona virüs salgını sonrası ek tedbirler ve önlemler alınmaya devam ediliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, maske takma zorunluluğu bulunan kentin birçok noktasında uygulama yaptı. Toplu taşıma araçlarında dezenfektan, sosyal mesafeli oturma düzeni ve maske kullanımını denetleyen ekipler, taksileri de tek tek kontrol etti. Ekipler, toplu taşıma araçlarına binerek, sürücü ve yolculara Covid-19 tedbirlerini anlattı, uyarılarda bulundu.
Ekiplerin denetim yaptığı sırada ise 01 M 0377 plakalı bir dolmuşu durduran ekipler sürücü Mehmet E.’nin GBT kontrolünde asker kaçağı olduğunu belirledi. Ekipler sürücüyü gözaltına alırken İHA muhabirinin ‘Şimdi vatani görevinizi mi yapacaksınız?’ sorusuna ise verdiği ‘O biraz zor’ cevabı ve rahat tavırları ise dikkat çekti.
Öte yandan, ekipler kask ve maske takmayan motosiklet sürücülerini de durdurup cezai işlem uyguladı.

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