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Asker konvoyunda dehşet saçmışlardı! O magandalarla ilgili flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 01:43 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu’nda asker konvoyu yaptıkları sırada tüneli trafiğe kapatarak meşaleler yakıp havaya ateş açan 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde motosiklet ve otomobillerle toplanan bir grup, konvoy halinde yola çıkarak dörtlü sinyalleri yakıp kornalara basarak gürültü çıkarttı, sonrasında ise Piyalepaşa-Kağıthane Tüneline girdikten bir süre sonra tüneli trafiğe kapattı. Tünelde meşale yakan motosikletliler dakikalarca tüneli trafiğe kapatarak tabancayla havaya defalarca rastgele ateş açtı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, magandaların kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Sediban Y., Ramazan Y. ve İdris K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda iki adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, şahıslara bin 2 lira idari para cezası uygulandı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN KAYDI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmalarda şüphelilerden Sediban Y.’nin ‘Kasten Yaralama’ suçundan, Ramazan Y.’nin ‘Konut Dokunulmazlığının ihlali’, ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’, ‘Motosiklet Hırsızlığı’ ve ‘Görevli Memura Mukavemet’ konusundan suç kaydığı olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul beyoğlu asker konvoyu maganda

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