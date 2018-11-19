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Asker, nöbet tuttuğu kulübede ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 23:34 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'daki Orduevi’nde askerlik görevini yapan er M.Ç.

Asker, nöbet tuttuğu kulübede ölü bulundu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'daki Orduevi’nde askerlik görevini yapan er M.Ç. (20) nöbet tuttuğu kulübede ölü bulundu.
Olay, saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar merkezindeki Orduevi’nde meydana geldi. Orduevi’nde vatani görevini yapan er M.Ç.’nin nizamiye girişinde nöbet tuttuğu kulübeden silah sesi duyuldu. Nizamiyedeki diğer askerler ses üzerine girdikleri kulübede M.Ç.’yi başından vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürdüğü M.Ç., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.Ç.’nin cenazesi morga konuldu. Polis, M.Ç.’nin intihar ettiği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlattı. M.Ç.’nin İzmir nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

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Asker, nöbet tuttuğu kulübede ölü bulunduAsker, nöbet tuttuğu kulübede ölü bulundu

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