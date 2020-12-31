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  4. Asker oğlunu karşısında gören annenin sevinci sosyal medyada gündem oldu

Asker oğlunu karşısında gören annenin sevinci sosyal medyada gündem oldu

31.12.2020 17:54 | Son Güncelleme:
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Asker oğlunu karşısında gören anne sevinç çığlıklarına boğuldu. Görüntüler sosyal medyada en çok tıklananlar arasında yer aldı.

Edirne Keşan'da vatani görevini yapan Emin Demir, Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan ailesine teskere sürprizi yaptı. Emin Demir, vatani görevini tamamladıktan sonra anlaştığı akrabası ve arkadaşları ile annesine sürpriz yapmak istedi.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Annesinin kendini gördüğü anı da kayda aldıran Demir'in paylaşımı sosyal medya en çok tıklananlar arasında yer aldı. Görüntülerde, oğlunu asker kıyafetleri ile karşısında gören Gülhan Demir, şaşkına döndü.

DUYGU DOLU ANLAR KAYDA ALINDI

Oğluna defalarca sarılan anne şaşkınlıktan ne söyleyeceğini bilemezken evde o anları akrabaları dakika dakika kayda aldı. Oğluna sarılıp ağlayan anne Gülhan'a askerlik görevini yapan Emin Demir ise neden ağlıyorsun anne? diye yanıt verdi.

(İHA)

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