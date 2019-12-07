Asker oğullarını ziyaret dönüşü kazada ölen çift toprağa verildi

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA) - KAYSERİ'de, önceki gün yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Murat Deniz Gök (46) ve eşi Gülten Gök (42) memleketleri Kırşehir'de toprağa verildi. Çiftin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatani görevini yapan oğulları Er Anıl Gök'ü (20) ziyaretten dönerken kazada öldükleri ortaya çıktı. Anne ve babasının cenaze törenine katılan Anıl Gök, "Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın" dedi.

Kayseri-Malatya karayolunun 49'uncu kilometresindeki Karatay mevkiinde meydana gelen kazada Kayseri yönüne giden Murat Deniz Gök yönetimindeki 40 BF 405 plakalı otomobil, karşıdan gelen Murat Tırış'ın kullandığı 34 YK 0013 plakalı Metro Turizm'e ait otobüs ile çarpıştı. Otomobilin sürücüsü Murat Deniz Gök ile eşi Gülten Gök'ün hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Ali Kangal ise yaralanarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ASKER ZİYARETİ DÖNÜŞÜ KAZA

Murat Deniz ve Gülten Gök çiftinin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan oğulları Er Anıl Gök'ü ziyaretten dönerken kazada öldükleri ortaya çıktı. Gök çiftinden, ziyaret sırasında asker oğulları ile çektirdikleri fotoğraf geriye kaldı.

ANNE VE BABASININ CENAZESİNE KATILDI

Murat Deniz ve Gülten Gök için Kırşehir'in Kaman ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kaman Çarşı Camii'ndeki törene, Kırşehir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Suat Orhan, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kendisini ziyaretten dönerken kazada ölen anne ve babasının cenaze törenine katılan Anıl Gök, taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadı. Gök çiftinin diğer yakınları da gözyaşı döktü. Gök çifti, öğlen kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

'ALLAH KİMSEYE BU ACIYI YAŞATMASIN'

Henüz 1 aylık asker olan Anıl Gök, anne ve babasının yemin törenine gelemediğini, daha sonra ziyaretine geldiklerini belirterek, "Annem ve babam yemin törenime gelememişti. Kazanın yaşandığı gün yanıma geldiler. Siverek'te ailemle birlikte gezdik. Acı haberi ertesi gün saat 04.00 gibi öğrendim. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Gerçekten çok zor" diye konuştu.

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