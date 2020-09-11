HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Asker olan kayınpederinin evini basıp eşini göğsünden bıçakladı

Asker olan kayınpederinin evini basıp eşini göğsünden bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 23:12 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da uzman çavuş olan kayınpederinin askeri lojmanlardaki dairesini basan damat tartıştığı eşini göğsünden bıçakla yaraladı.

Afyonkarahisar’da uzman çavuş olan kayınpederinin askeri lojmanlardaki dairesini basan damat tartıştığı eşini göğsünden bıçakla yaraladı. Damat olayın ardından polisi arayarak suç aleti ile birlikte teslim oldu.
Olay, kent merkezi İstiklal Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki askeri lojmanlarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen şahıs bilinmeyen bir nedenle eşi K.G.A. (24) ile tartıştı. K.G.A., ardından uzman çavuş olan babasının askeri lojmanlardaki dairesine gitti. Burada ikili tekrar tartışınca iddiaya göre, şahıs eşini göğsünden bıçakladı. Ardından lojman dışına çıkan şahıs sonrasında bir markete giderek iş yeri sahibinin telefonundan polisi arayıp durumu anlatarak teslim olmak istediğini söyledi.
Göğsünden bıçaklanan genç kadın aile üyeleri tarafından özel araç ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan genç kadın sonrasında yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Olayı gerçekleştiren şahıs ise bölgeye gelen polis ekipleri tarafından lojman girişindeki nizamiyede görevli askerler tarafından teslim alınarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle... Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle...
Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaAlaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
ALES sonuçları açıklandı! ALES sonuçları sorgulama ekranıALES sonuçları açıklandı! ALES sonuçları sorgulama ekranı
En Çok Okunan Haberler
11 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
11 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Kahreden haber! 1 Jandarma Yüzbaşı ile 2 Uzman Çavuş şehit oldu
Kahreden haber! 1 Jandarma Yüzbaşı ile 2 Uzman Çavuş şehit oldu
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Genç akademisyen koronadan hayatını kaybetti
Genç akademisyen koronadan hayatını kaybetti
Müge Anlı'ya Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun'dan canlı yayında tehdit
Müge Anlı'ya Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun'dan canlı yayında tehdit
İşte gram altının yeni fiyatı!
İşte gram altının yeni fiyatı!
İlginizi Çekebilir
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Taksim’de huzur uygulaması! Kuş uçurtulmadı
Taksim’de huzur uygulaması! Kuş uçurtulmadı
Sakarya'da evlerinde karantinada olanlara kitap hediye edildi
Evlerinde karantinada olanlara kitap hediye edildi
Dehşete düşüren görüntüler! Kaldırımda oturan genç kız arabanın altında metrelerce sürüklendi
Kaldırımda oturan genç kız arabanın altında sürüklendi
Marmara Gölü'nde korkutan görüntü! Su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü
Korkutan görüntü! Su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü
Uşak'ta kocasını baltayla öldüren kadın tutuklandı
Kocasını baltayla öldüren kadın tutuklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.