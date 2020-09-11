Asker olan kayınpederinin evini basıp eşini göğsünden bıçakladı

Afyonkarahisar’da uzman çavuş olan kayınpederinin askeri lojmanlardaki dairesini basan damat tartıştığı eşini göğsünden bıçakla yaraladı. Damat olayın ardından polisi arayarak suç aleti ile birlikte teslim oldu.

Olay, kent merkezi İstiklal Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki askeri lojmanlarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen şahıs bilinmeyen bir nedenle eşi K.G.A. (24) ile tartıştı. K.G.A., ardından uzman çavuş olan babasının askeri lojmanlardaki dairesine gitti. Burada ikili tekrar tartışınca iddiaya göre, şahıs eşini göğsünden bıçakladı. Ardından lojman dışına çıkan şahıs sonrasında bir markete giderek iş yeri sahibinin telefonundan polisi arayıp durumu anlatarak teslim olmak istediğini söyledi.

Göğsünden bıçaklanan genç kadın aile üyeleri tarafından özel araç ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan genç kadın sonrasında yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Olayı gerçekleştiren şahıs ise bölgeye gelen polis ekipleri tarafından lojman girişindeki nizamiyede görevli askerler tarafından teslim alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

