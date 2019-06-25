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Asker olma hayali trafik kazasıyla son buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 18:49 | Son Güncelleme

Adıyaman'daki trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Kılınç ile askeri sınavları kazanan çocukluk arkadaşının cenazesi, memleketleri Osmaniye'de toprağa verildi - Kazada hayatını kaybedenlerden Ömer Alper Bülbül'ün, uzman erbaşlık sınavını kazandığı, göreve başlamak için evrak hazırlığında olduğu öğrenildi

OSMANİYE (AA) - Adıyaman'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Kılınç ile askeri sınavları kazanan çocukluk arkadaşı Ömer Alper Bülbül'ün cenazeleri, memleketleri Osmaniye'de defnedildi.

Adıyaman Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Ömer Alper Bülbül'ün cenazesi, Osmaniye merkeze bağlı Dereli köyüne getirildi.

Babaevinde helallik alınmasının ardından köy mezarlığına getirilen Bülbül'ün cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Kılınç için merkeze bağlı Dervişli köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Büyük üzüntü yaşayan anne Elif Kılınç, yakınları tarafından teselli edildi.

İl Müftü Yardımcısı Ahmet Demirer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Kılınç'ın cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

- Çocukluk hayaline kavuşamadı

Kazada hayatını kaybeden Muhammet Kılınç ve Ömer Alper Bülbül'ün çocukluk arkadaşı olduğu ve ikisinin de büyüyünce asker olmayı hayal ettiği öğrenildi.

Bülbül'ün bu yıl girdiği uzman erbaşlık sınavını kazandığını, gerekli evrak ve işlemlerde yardımcı olması için Adıyaman'da görevli Kılınç'ın yanına gittiği, iki arkadaşın Osmaniye'ye dönerken trafik kazası geçirdiği belirtildi.

Adıyaman'da dün gece Ahmet Burak Özhan idaresindeki 02 EB 942 plakalı hafif ticari araç, Çakal Köprüsü yakınında Ömer Alper Bülbül idaresindeki 01 AS 621 plakalı otomobille çarpışmış, kazada, sürücü Bülbül ve Muhammet Kılınç hayatını kaybetmiş, diğer sürücü de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kaza Osmaniye

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