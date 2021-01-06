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Asker rütbeleri sıralaması nedir? İşte maaşları ve görevleri ile küçüten büyüğe asker rütbleri!

06.01.2021 15:34 | Son Güncelleme:
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Asker rütbeleri sıralaması nedir? İşte maaşları ve görevleri ile küçüten büyüğe asker rütbleri!

Askerlik, zor olduğu kadar kutsal ve değerli. Bu kutsal görev ordu hizmeti içerisinde çeşitli rütbelere ayrılır. Askeriyede rütbeler birden çok kademeden oluşur. Çoğu zaman bu kademeler karmaşık gelebilir. Ancak sanıldığı kadar karmaşık bir yapı değil. Rütbeler askeriyenin temelini oluşturur. Kariyerini asker olarak devam ettirmek isteyen kişiler asker rütbelerini mutlaka bilmeli.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK); kara, hava ve deniz kuvvetlerinden oluşur. Bu yapılarda işleyişin sorunsuz olmasını sağlayan ise rütbeler. Asker rütbeleri sırasıyla erden mareşale kadar uzanır. Ast ve üst ilişkisinin dengesi aynı zamanda maaşlara da yansır. Rütbeyle orantılı bir şekilde maaşlar da artar. Şimdi gelin, asker rütbeleri ve görevleri nelerdir sorusunun yanıtına bakalım. Asker rütbeleri ve maaşları hakkında merak edilen bütün konuları birlikte inceleyelim.

Asker Rütbeleri Sıralaması Nasıldır?

Askeriyede rütbe sırası onluk sistemden oluşur. Onluk sistemin tarihi ise çok eskilere dayanır. Sistemin kurucusu büyük Türk hükümdarı Mete Han’dır. Bu sisteme göre askerler onluk, yüzlük ve binlik gruplara ayrılır. Burada her on askerin başında bir onbaşı vardır. On onbaşıdan sorumlu olan bir yüzbaşı yer alır. Son olarak da on yüzbaşıdan ise bir binbaşı sorumludur. Ayrıca her asker kendinden üst rütbeli askerin emirlerine uymak zorundadır. Çünkü asker rütbeleri ast-üst bağlılığı esas alınarak işler.

Asker Rütbeleri ve Görevleri Nelerdir?

TSK; askerlik görevini yapan er ve erbaşlar, askeri okul mezunu astsubay ve subaylardan oluşur. Rütbeler için önceden belirlenmiş aşama ve hak edişlere belirlenen bir sistem üzerinden verilir. Bu rütbeler zamanla değişebilir, kimi zaman da sabit kalır. TSK bünyesinde yer alan kara, hava ve deniz kuvvetlerinde rütbeler çoğunlukla aynıdır. Sadece bazı üst kademelerde değişik isimlendirmeler yer alır. Asker rütbeleri küçükten büyüğe doğru sırasıyla; er-erbaş, astsubay, subay ve general olarak sıralanır.

Er ve Erbaşların Rütbe Sıralaması ve Görevleri

  • Uzman çavuş: En az ortaöğretim mezunu olan kişilerdir. Erbaş sınıfı içerisinde en yüksek rütbedir.
  • Sözleşmeli çavuş: İki sene sözleşmeli görev yapan ve daha sonra kadroya alınan askerlere verilen rütbedir.
  • Uzman onbaşı: Uzman erbaşlar içerisinde yer alır ve erlerin yönetiminden sorumludur. Çavuşların emirlerini erlere ileten askerdir.
  • Er: Vatani görevini yerine getiren, devlet sorumluluğunda bulunan askerdir. TSK bünyesinde en düşük rütbeli askerdir. Başlarında bir komutan ya da erbaş bulunur. Tek görevi verilen emri yerine getirmektir.
  • Astsubayların Rütbe Sıralaması ve Görevleri
  • Astsubay kıdemli başçavuş: En üst astsubay rütbesidir. Karakol komutanlığı yapar ve görev süresi 6 yıldır.
  • Astsubay başçavuş: Takım ve bölüklerde görev alır ve idari işlerden sorumludur.
  • Astsubay kıdemli üstçavuş: Astsubay üstçavuştan astsubay başçavuşa geçiş rütbesidir.
  • Astsubay üstçavuş: 6 yıl astsubay olarak görev yapanlara verile rütbedir.
  • Astsubay kıdemli çavuş: Kısım, tank ve takım komutanlıkları yapan askerdir.
  • Astsubay çavuş: En küçük astsubay rütbesidir.
  • Uzman jandarma: Jandarma okulu mezunu kıdemli çavuş olarak görev yapan jandarma astsubaylardır.

Subayların Rütbe Sıralaması ve Görevleri

  • Albay: Asıl görevleri alay komutanlığıdır ve görev süresi 6 yıldır.
  • Yarbay: Asıl görevi tabur komutanlığıdır.
  • Binbaşı: Üstsubay sınıfı olan binbaşılardır ve 2 ile 5 yıl arasında görev yaparlar.
  • Yüzbaşı: Bölük komutanıdır. 3 yıl normal, 3 yıl kıdemli olarak görev yaparlar.
  • Üsteğmen: Takım komutanı olarak görev yaparlar. Görev süresi 6 yıldır. Lisansüstü eğitimli olanların ise görev süresi 4 yıldır.
  • Teğmen: Harp Okulu mezunlarına verilen rütbedir. Görev süresi 3 yıldır.
  • Asteğmen: En düşük subay rütbesidir. Takım ve kısım komutanlığı yapar.
  • Generallerin Rütbe Sıralaması ve Görevleri
  • Mareşal: Savaşta üstün başarı gösteren askerlere verilen bir rütbedir. TBMM kararıyla verilen bu rütbe kıdemle gelinen bir mevki değildir. Tarihte bu rütbe sadece Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk’e verilmiştir.
  • Orgeneral: Askeriyede en üst kıdemli rütbedir. 4 yıl görev yaparlar ve Genel Kurmay Başkanlığı da yapabilirler.
  • Korgeneral: TSK’daki en yüksek ikinci rütbedir. Görev süresi ise 4 yıldır.
  • Tümgeneral: Asıl görevi tümen komutanlığıdır ve 4 yıl görev yapar.
  • Tuğgeneral: Asıl görevi Tugay komutanlığıdır. En düşük general rütbesidir.

Asker Rütbeleri ve Maaşları Nelerdir?

Askeriye rütbeler konusunda ayrıntılı bir şemaya sahip. TSK’da her kıdem kendinin üst ve astını çok iyi dengeleyecek şekilde hazırlanmış. Bu ast ve üst dengesinin maaşlara da aynı özenle yansıdığını söyleyebiliriz. Aşağıda belirttiğimiz rakamlar Temmuz 2020-Ocak 2021 arasında TSK'nın verdiği taban maaşları ifade eder. Maaşlar her yıl memur maaşlarına yapılan zam oranında artar. Ocak 2021'de memur maaşlarına yapılacak %3 oranındaki zam asker maaşlarına da yansıtılacağını da hatırlatmadan geçmeyelim. İşte merak edilen asker rütbeleri ve maaşları...

Er-Erbaş Maaşları

1111 sayılı Askerlik Kanununu gereğince tüm er ve erbaşlara asker maaşı olarak bilinen harçlık verilir. Bu harçlık ile askerlerin bazı ek temel ihtiyaçlarını gidermesi sağlanır. Bu harçlıklar şöyledir:

  • Erler için 110 TL
  • onbaşı rütbesi için 130 TL
  • çavuşlar için ise 150 TL

Er-erbaşların en düşük maaşları asgari ücret (2.324,70 TL) düzeyindedir. Ancak Doğu ya da Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan erlerin 4 bin TL ile 5 bin TL arasında maaş alma imkanı vardır. Sözleşmeli erbaşlar ve uzman çavuşların maaşları 4 bin TL ile 7 bin TL arasında değişir.

Astsubay Maaşları

Astsubay maaşı 2020 yılı için 5.485,48 TL olarak belirlenmiştir. Kıdem durumuna göre astsubay maaşları 5 bin ile 7 bin TL arasında değişir. Genel olarak astsubay maaşları şu şekildedir:

  • Yeni mezun bir astsubay: 5.500 TL ile 5.700 TL arası
  • Astsubay kıdemli başçavuş: 6.500 TL ile 7.000 TL arası
  • Jandarma astsubay: 6 bin ile 7 bin TL arası

Subay Maaşları

TSK’da subayların maaşları 5 bin ile 8 bin TL arasında değişir. Subayların rütbelere göre aldıkları maaşlar kıdem sırasıyla şu şekildedir:

  • Albay: 8.821,28 TL
  • Yarbay: 8.161,92 TL
  • Binbaşı: 7.600 ile 8 bin TL
  • Yüzbaşı: 7.171,84
  • Üst Teğmen: 6.900 ile 7 bin TL arası
  • Teğmen: 6.247,28 TL
  • Asteğmen: 5.785,52 TL (5 bin-6 bin TL arası)

Asteğmenler kısa dönem askerlik yaptıklarında maaş almazlar.

General Maaşları

Generallerin maaşları kıdem sırasına göre 10 bin ile 13 bin TL arasında değişir. Generallerin rütbelerine göre maaş dağılımı şu şekildedir:

  • Orgeneral: 12.780,56 TL
  • Korgeneral: 12.121,20 TL
  • Tümgeneral: 11.460,80 TL
  • Tuğgeneral: 10.142,08 TL

Genel olarak TSK'da asker rütbeleri sıralaması nasılsa ona uygun maaş aralığı vardır. Bu maaşlara ek ödemeler de eklenir. Ek ödemeler; makam tazminatı, doğu görevi tazminatı, operasyon tazminatı, evlilik, çocuk sahibi olmak, eşin çalışmaması gibi konuları kapsar. Eğer askerliği bir meslek olarak yapmayı düşünüyorsanız maaş konusunu da göz önünde bulundurmanızda fayda var.


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