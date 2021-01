Asker rütbeleri sıralaması nedir? İşte maaşları ve görevleri ile küçüten büyüğe asker rütbleri!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK); kara, hava ve deniz kuvvetlerinden oluşur. Bu yapılarda işleyişin sorunsuz olmasını sağlayan ise rütbeler. Asker rütbeleri sırasıyla erden mareşale kadar uzanır. Ast ve üst ilişkisinin dengesi aynı zamanda maaşlara da yansır. Rütbeyle orantılı bir şekilde maaşlar da artar. Şimdi gelin, asker rütbeleri ve görevleri nelerdir sorusunun yanıtına bakalım. Asker rütbeleri ve maaşları hakkında merak edilen bütün konuları birlikte inceleyelim.

Asker Rütbeleri Sıralaması Nasıldır?

Askeriyede rütbe sırası onluk sistemden oluşur. Onluk sistemin tarihi ise çok eskilere dayanır. Sistemin kurucusu büyük Türk hükümdarı Mete Han’dır. Bu sisteme göre askerler onluk, yüzlük ve binlik gruplara ayrılır. Burada her on askerin başında bir onbaşı vardır. On onbaşıdan sorumlu olan bir yüzbaşı yer alır. Son olarak da on yüzbaşıdan ise bir binbaşı sorumludur. Ayrıca her asker kendinden üst rütbeli askerin emirlerine uymak zorundadır. Çünkü asker rütbeleri ast-üst bağlılığı esas alınarak işler.

Asker Rütbeleri ve Görevleri Nelerdir?

TSK; askerlik görevini yapan er ve erbaşlar, askeri okul mezunu astsubay ve subaylardan oluşur. Rütbeler için önceden belirlenmiş aşama ve hak edişlere belirlenen bir sistem üzerinden verilir. Bu rütbeler zamanla değişebilir, kimi zaman da sabit kalır. TSK bünyesinde yer alan kara, hava ve deniz kuvvetlerinde rütbeler çoğunlukla aynıdır. Sadece bazı üst kademelerde değişik isimlendirmeler yer alır. Asker rütbeleri küçükten büyüğe doğru sırasıyla; er-erbaş, astsubay, subay ve general olarak sıralanır.