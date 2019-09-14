HABER

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 19:36 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, 2015 yılında kaçırılan asker Sedat Sorgun’un kuzeni Hakan Cicioğlu ve arkadaşları da oturma eylemi yapan annelere katıldı.Van’da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Halime Şehitoğlu’nu ziyaret edip, akrabalarını ziyaret etmek için de memleketi Erzurum’a giderken 2015’te Lice’de yol kesen PKK’lılarca kaçırılan Sedat Sorgun’un kuzenleri ve arkadaşları da Erzurum’dan gelerek HDP il binası önünde annelerin devam eden eylemine katıldı.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, 2015 yılında kaçırılan asker Sedat Sorgun’un kuzeni Hakan Cicioğlu ve arkadaşları da oturma eylemi yapan annelere katıldı.
Van’da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Halime Şehitoğlu’nu ziyaret edip, akrabalarını ziyaret etmek için de memleketi Erzurum’a giderken 2015’te Lice’de yol kesen PKK’lılarca kaçırılan Sedat Sorgun’un kuzenleri ve arkadaşları da Erzurum’dan gelerek HDP il binası önünde annelerin devam eden eylemine katıldı. Sedat Sorgun’un kuzeni Hakan Cicioğlu, "Çok endişeleniyoruz, yeter artık, biran önce gelsinler" diye seslendi. Cicioğlu, “Her ananın evladı dağda, taşta yazık, günahtır. Neyin peşindesiniz, bu devlet hepimizin değil mi. Bu devlet hepimizin değil mi, hepimize yetmez mi. Yeter artık diyoruz. Bırakın şu saçma sapan işlerinizi. Artık bırakın gelin yeter. Biz 400 kilometre yoldan gelmişiz. 1490 gündür biz kardeşim, yeğenimi göremiyoruz. Sesini duyamıyoruz. Bunun günahı neydi, bunun suçu neydi. Neyin peşindesiniz, yeter artık. Gelin hepimize yeter buralar. Olmaz yani bırakın artık dağı. Biz neyi içtiğimizi biliyor muyuz. 1490 gün oldu. Tam bugün 1490 gün oldu. Kardeşim yok, yeğenim yok” dedi.

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi

Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İntihar eden kadının eşi konuştu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Kasımpaşa'dan Melih Şendil'e sert tepki

Kasımpaşa'dan Melih Şendil'e sert tepki

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

İYİ Parti'den flaş çağrı: Dokunulmazlığı kaldırılsın

İYİ Parti'den flaş çağrı: Dokunulmazlığı kaldırılsın

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye - İran sınır bölgesinde 4.6 büyüklüğünde deprem

Sınır bölgesinde korkutan deprem!

Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Diyarbakır'da eylem yapan aileler, HDP hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyarbakır'da eylem yapan aileler, HDP hakkında suç duyurusunda bulundu

Topkapı İETT garajı, park oluyor

Topkapı İETT garajı, park oluyor

Gültekin Avcı yeniden gözaltında

Gültekin Avcı yeniden gözaltında

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Türkiye ve ABD'den önemli görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.