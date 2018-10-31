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Asker uğurlama eğlencesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 00:28 | Son Güncelleme

Asker uğurlama eğlencesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta, asker uğurlama eğlencesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi Kışla Caddesi'nde, asker uğurlama eğlencesi sırasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakların da kullanıldığı kavgada yaralanan M.B. ve A.A, 112 acil servis ekiplerince kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen şüpheliler Ü.S. ve H.S'yi gözaltına aldı.

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asker uğurlaması bıçaklı kavga Kahramanmaraş

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