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  4. Asker uğurlama eğlencesinde ‘gözaltı’ arbedesi kamerada

Asker uğurlama eğlencesinde ‘gözaltı’ arbedesi kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 23:53 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de asker uğurlama eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.

Küçükçekmece’de asker uğurlama eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayarak tepki gösteren şahıslar gözaltına alındı. Yaşanan arbede bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında asker uğurlama konvoyları ve eğlenceleri yasaklanmasına rağmen duyarsız vatandaşlar tehlike saçmaya devam ediyor. Küçükçekmece’de asker uğurlaması olduğu ihbarını alan polis ekipleri ve gece bekçileri olay yerine gelerek, uyarıda bulunup grubun dağılmasını istedi. Grup içerisinde bulunan birkaç kişi polis ekiplerine direnince ortalık karıştı. Polise mukavemet gösteren şahısları gözaltına alan ekipler, karakola götürerek işlem başlattı. Kalabalık ise dağıtılarak olay yeri güvenlik çemberine alındı. Yaşanan arbede ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

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