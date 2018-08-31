Asker uğurlama töreninde patlayan havai fişek parmaklarını kopardı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de asker uğurlama töreninde elindeki havai fişek patlayan Gökhan Yallı'nın (24), 3 parmağı koptu.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Bağdat Caddesi Karahan Sokak'ta meydana geldi. Asker uğurlama törenine katılan Gökhan Yallı, havai fişek atmak istedi. Ancak, Yallı'nın sol elinde tuttuğu havai fişek bir anda patladı. Havai fişeğin patlaması sonucu, Yallı'nın baş ve işaret parmakları dışındaki 3 parmağı koptu. Olayda, Gökhan Yallı'nın yanında bulunan arkadaşı da hafif yaralandı.
Yallı ve arkadaşı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yallı, kopan parmaklarının yerine dikilmesi için Adana'ya sevk edildi.
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