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Asker uğurlamada drift yapan 2 sürücüye 10 bin 20 lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 17:21 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Turhal ilçesinde asker uğurlama konvoyunda drift yapan 2 otomobil sürücüsüne toplam 10 bin 20 lira para cezası kesildi.

Asker uğurlamada drift yapan 2 sürücüye 10 bin 20 lira ceza

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)-TOKAT'ın Turhal ilçesinde asker uğurlama konvoyunda drift yapan 2 otomobil sürücüsüne toplam 10 bin 20 lira para cezası kesildi.
Araçların drift yapmaya başlaması üzerine çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. Sonrasında terminale polis ekipleri sevk edildi. Polisler drift yapan 60 TG 859 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Yılmaz'a 5 bin 10 TL, 07 D 4562 plakalı aracın sürücüsü Caner Der'e 5 bin 10 TL para cezası uyguladı. Ayrıca her iki otomobil 60 gün trafikten men edildi. Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Uçar ise sosyal medya hesabından olayın görüntülerini paylaşarak, "Trafiğe açık alanda güvenliği hiçe sayarak drift atan araç sürücülerine yapılan işlemler ve güvenlik kamerasının kaydettiği videoyu bir uyarı mahiyetinde paylaşıyorum. Asker uğurlaması olduğu anlaşılan sözde eğlenceye kesilen para cezası neredeyse bir bedelli askerlik parası. Düşüncesizce yapılan hareket sonucu kesilen cezaları araçları satsalar zor öderler. Bu tip hareketlerden kaçınalım" dedi

FOTOĞRAFLI

Asker uğurlamada drift yapan 2 sürücüye 10 bin 20 lira ceza

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