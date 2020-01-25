Asker uğurlamada drift yapan magandalar yakalandı

İstanbul’da asker uğurlama konvoyunda “drift” yapan magandalar Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı. Magandalara para cezası verilip sürücü belgelerine el konuldu.

İstanbul’da asker uğurlamak için E-5 Karayolu Yenibosna mevkiinde otomobillerle toplanan şehir magandaları, yüksek sesli müzik açıp halay çektikten sonra konvoy halinde trafiğe çıkmıştı. Halkalı’da işlek bir caddenin trafiğini kesen magandalar, “drift” yapıp, patinaj çektikten sonra abartı egzozla terör estirmişti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar sonunda 34 BDR 68 plakalı araç sürücüsü U.T. ve 06 VG 281 plakalı araç sürücüsü F.T. isimli şahısları yakaladı.

Sürücü U.T’ye Karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle ve ya başka yöntemlerle aracın ani olarak yön değiştirmesi ve ya kendi etrafında döndürülmesi maddesine istinaden 6 bin 141 TL Trafik İdari Para Cezası uygulandı Sürücü belgesi 60 gün süre ile geri alındı. Sürücü F.T.’ye de 6 bin 141 TL para cezası uygulanıp, sürücü belgesine 60 gün süre ile geri alındı.

Ayrıca, görüntülere yansıyan 06 VG 281 plakalı araç, sürücünün aynı zamanda ruhsat sahibi olması nedeniyle KTK’nın 60 gün süre ile trafikten men edildi. Adli işlem yapılmak üzere Küçükçekmece ilçesi Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.



