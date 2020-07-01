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  4. Asker uğurlamada 'pes' dedirten görüntüler!

Asker uğurlamada 'pes' dedirten görüntüler!

İLGİNÇ HABERLER  | 01.07.2020 13:35 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan asker uğurlama yasaklarını önemsemeyen onlarca kişi pes dedirtti. Koronavirüs önlemlerin kapsamında yapılan uyarıları önemsemeyen vatandaşlar, kalabalık konvoylar oluşturdu. Araçlarla ilerleyen iki grup önce açık alanda, sonra alt geçitte yolu keserek havaya ateş açtı.

Cep telefonuyla çekilip sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü adli ve idari işlem başlattı.

Olay dün gece yaşandı. Asker uğurlamak için konvoy oluşturulan onlarca araç, önce kent merkezinde ana yolu kesip araçlardan inip eğlenirken bu arada silah sesleri duyuldu. gençlerden bazılarının silahla havaya ateş ettiği anlar cep telefonları tarafından kaydedildi.

Ardından yine farklı bir asker uğurlama konvoyu da, kentin farklı bir noktasında bu defa alt geçitte yolu kapatıp araçlardan inerek eğlenmeye devam etti,. bu sırada yine kapalı alan olmasına rağmen gençlerin tabancalarını çıkarıp havaya ateş ettikleri anlar da cep telefonuyla görüntülendi. Çekilen görüntülerin Antalya hakkında isimli sosyal medya sitesinde yayınlanmasının ardından polis de harekete geçti. Antalya Emniyet müdürlüğü konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı. (İHA)

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