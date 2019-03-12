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Asker uğurlamada tabanca ile ateş açtı, gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 16:06 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Tarık K.

Asker uğurlamada tabanca ile ateş açtı, gözaltına alındı

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Tarık K. (33) asker uğurlama eğlencesinde ruhsatsız tabanca ile havaya ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Kayseri Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayanlar, asker uğurlama gecesinde silah sesleri gelmesi üzerine polise ihbarda bulundu. Mahalleye gelen ekipler, kalabalık grup içerisinden havaya 3 el ateş edip, aracına giden Tarık K.'yı gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 5 dolu fişek ile boş şarjör ele geçirildi. Tarık K., 'Meskun mahalde ateş etmek, genel güvenliği tehlikeye sokmak ve ruhsatsız tabanca taşımak' suçundan işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

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