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Asker uğurlamasına çıkmışlardı kaza yaptılar: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 11:33 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde asker uğurlamasına çıkan grubun olduğu otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan bir başka otomobilin arkadan çarpması sonrası meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde asker uğurlamasına çıkan grubun olduğu otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan bir başka otomobilin arkadan çarpması sonrası meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi.
Kaza, D-100 karayolu İstanbul istikameti Adapazarı ilçesi Modern Sanayi ışıkları yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesinden asker uğurlaması için yola çıkan genç grubun içerisinde olduğu otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan bir başka otomobilin arkadan çarpması sonucu yoldan çıktı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka kısmı ezilerek parçalanırken araçta bulunan 4 kişiden 1’i araçtan dışarı fırlayıp ağır yaralandı. Kazada yaralanan Nurullah Ö., Zafer D., Hüseyin Doğukan S. ve İlker K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası çevre hastanelere sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki İlker K., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan, kaza sonrası yaşanan ilk dakikalar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde yaralıların yerde yatması ve hasar oluşan araçlar görülüyor.

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