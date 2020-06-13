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  4. Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! Sokak karantinaya alındı

Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! Sokak karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 19:52 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde asker uğurlamasına katılan aynı aileden 3 kişinin korona virüs testleri pozitif çıkması sonrasında, uğurlamaya katılan yakınlarının da aralarında olduğu 150 kişinin yaşadığı sokak karantinaya alındı.

Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! Sokak karantinaya alındı

Olay Dilovası Mimar Sinan Mahallesi Elmacık Dereyolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyük çoğunluğu yakın akraba olan Elmacık Dereyolu Sokak’ta 7 Haziran Pazar günü askere giden bir genci uğurlamak isteyenler Gebze Otogarı'na gitti.

150 KİŞİNİN YAŞADIĞI SOKAK 14 GÜNLÜK KARANTİNAYA ALINDI

Asker uğurlamasına katılanlar arasındaki aynı aileden 3 kişinin daha sonra rahatsızlanarak gittiği hastanede yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Pozitif vakalar tedavi altına alınırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü kararı ile yoğunlukla akrabalarının yaşadığı, 35 hanelik 150 nüfuslu Elmacık Dereyolu Sokak ise 14 günlük karantinaya alındı.

Alınan karar sonrasında jandarma ekipleri, sokağa giderek güvenlik önlemi aldı. Bariyer çekilerek giriş çıkışları kapanan sokakta 14 gün karantina kalacak vatandaşların ihtiyaçları, Kaymakamlık, Vefa Destek Grubu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Dilovası Belediyesi ekiplerince karşılanacak.

(İHA)

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