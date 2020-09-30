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  4. Asker uğurlamasına tepki gösterenlere öfkelenip ortalığı tozu dumana kattılar

Asker uğurlamasına tepki gösterenlere öfkelenip ortalığı tozu dumana kattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 15:10 | Son Güncelleme

Antalya’da yasağa rağmen asker eğlencesi yapan bir grup, hem otomobilleriyle ortalığı tozu dumana kattı hem de gürültüyle vatandaşları rahatsız etti.

Antalya’da yasağa rağmen asker eğlencesi yapan bir grup, hem otomobilleriyle ortalığı tozu dumana kattı hem de gürültüyle vatandaşları rahatsız etti. Vatandaşlar tepki gösterince çılgına dönen grup, öfkeyle kendilerini uyaran kişinin oturduğu apartmana koştu.
Olay, Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Korona virüs pandemisi nedeniyle İçişleri Bakanlığının kısıtlama ve uyarılarına rağmen bir grup genç asker uğurlaması için mahallede toplandı. Gençler otomobilleriyle ortalığı tozu dumana katarak gürültü çıkardı. Çevre binada oturan vatandaşlar hem o anları kayda aldı hem de gençlere tepki gösterdi. Çılgına dönen grup, öfkeyle kendilerini uyaran kişinin oturduğu apartmana koştu. Gençlerin öfkeli davranışları, vatandaşların cep telefon kamerasına da yansıdı. Görüntüleri çeken bir kadının, "Sizin gibi insanlara lanet gelsin” dediği görüldü.

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