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Asker uğurlamasında zincirleme kaza: 3 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 00:14 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, asker uğurlama konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, asker uğurlama konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelerde kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Ankara Caddesi Şehit Fethi Sekin Parkı yakınında meydana geldi. Askerlik görevi için yarın birliğine teslim olacak olan Sercan Ergün'ün arkadaşları uğurlamak için otomobilleri ile konvoy oluşturdu. Konvoy, Bornova istikametinden Konak yönüne seyir halindeyken, Sercan Ergün yönetimindeki 35 AN 1257 plakalı otomobil, konvoydaki diğer araçları beklemek üzere yolun sağında bekleyen Salih Osman Özadam'ın 35 HA 7525 plakalı otomobiline arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, Özadam'ın otomobili de önünde duran Kaan Aldemir'in kullandığı 35 ABN 777 plakalı otomobiline vurdu.

Zincirleme kazada sürücü Aldemir ile Mustafa Tanoğlu ve Aytul Dülgen yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar tedavi altına alınırken, zincirleme kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Trafik ekiplerinin çalışmaları kaza yapan araçların çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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