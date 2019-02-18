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Asker uğurlamasında zincirleme kaza: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 01:09 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, asker uğurlama konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelerde kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi

Asker uğurlamasında zincirleme kaza: Yaralılar var

Kaza, saat 21.30 sıralarında Ankara Caddesi Şehit Fethi Sekin Parkı yakınında meydana geldi.

Askerlik görevi için yarın birliğine teslim olacak olan Sercan Ergün'ün arkadaşları uğurlamak için otomobilleri ile konvoy oluşturdu. Konvoy, Bornova istikametinden Konak yönüne seyir halindeyken, Sercan Ergün yönetimindeki otomobil, konvoydaki diğer araçları beklemek üzere yolun sağında bekleyen Salih Osman Özadam'ın otomobiline arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, Özadam'ın otomobili de önünde duran Kaan Aldemir'in kullandığı otomobile vurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zincirleme kazada sürücü Aldemir ile Mustafa Tanoğlu ve Aytul Dülgen yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar tedavi altına alınırken, zincirleme kaza nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. Trafik ekiplerinin çalışmaları kaza yapan araçların çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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izmir asker uğurlama trafik kazası

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