Asker uğurlarken otobüsün altında kalarak ölen 4 çocuk babası defnedildi

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)- KONYA'da, şehirlerarası otobüs terminalinde kuzenini askere uğurlarken, otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden çoban Mevlüt Göklü'nün (33), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Mevlüt Göklü, askere gidecek kuzeni Abdullah Bülbül'ü uğurlamak için yakınlarıyla birlikte terminale geldi. Bülbül, Göklü ve yakınlarıyla vedalaştıktan sonra otobüse bindi. Mersin Silifke'den Edirne'ye giden Mehmet Akbulut (45) yönetimindeki 42 DSN 65 plakalı otobüs, yolcular bindikten sonra perondan hareket etmeye başladı. Bu sırada Göklü de, çevresindeki kalabalıkla birlikte otobüse yaklaştı. Otobüsün çarptığı Göklü, ezilerek yaşamını yitirdi. Bir hafta önce 4'üncü çocuğu dünyaya gelen Göklü'nün cenazesi Çumra ilçesi Adakale Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü Mehmet Akbulut'un sorgusu sürüyor.

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