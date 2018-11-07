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Asker ve polislerden, "özel çocuklar" için etkinlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 14:25 | Son Güncelleme

Düzce Jandarma Alay Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte ağırlanan 47 engelli çocuk, polis motosikletleri ve jandarma araçlarına binerek anons yaptı, eğitimli köpeklerin gösterisini izledi

Düzce Jandarma Alay Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte, özel gereksinimli öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Yeşil Düzce Engelliler Okulu'ndan 47 öğrenci, geldikleri Düzce Jandarma Alay Komutanlığı bahçesinde, Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Burada içtima için sıraya geçen öğrenciler, Albay Çetinkaya'nın "Hoş geldiniz" konuşmasının ardından polis motosikletleri ve jandarma araçlarına binerek anons yaptı. Öğrenciler, görevliler eşliğinde araçları yakından inceledi.

Daha sonra eğitimli köpeklerin gösterisini izleyen öğrenciler, onlara komut verdi.

Albay Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli öğrencilerle güzel bir gün geçirdiklerini ve onlar kadar mutlu olduklarını söyledi.

Öğrencilere farklı bir gün yaşatarak güvenlik güçlerini tanıtmak istediklerini vurgulayan Çetinkaya, "Biliyoruz ki bugün onlar için unutulmaz bir gün olacak. Emniyet Müdürümüz ve İl Milli Eğitim Müdürümüz bize katkıda bulundu. Bunun tekrarını yapacağız." diye konuştu.

Düzce Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz de etkinlikle farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirerek, "Bu, gün boyu stres içinde olan bizlerin mola vermesi açısından da güzel oldu. Çocukları mutlu etmek adına kendimiz mutlu oluyoruz. Bu etkinliğin böyle güzel bir yanı da oluştu." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise çocuklara yaşatılan bu gün için emeği geçenlere teşekkür etti.

Çocuklar, Alay Komutanlığında gün boyu görevliler gözetiminde çeşitli faaliyetlerde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce engelli öğrenci

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