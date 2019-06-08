HABER

Asker yolculuğunun bir bölümünü at sırtında yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 14:24 | Son Güncelleme

Sivas'ta bir at eğitmeni, İzmir'de yapacağı vatani görevi için yolculuğunun Ankara'ya kadar olan kısmını Türk bayrağıyla süslediği atıyla gerçekleştirecek - At eğitmeni Ahmet Turan Duman: "İzmir bin kilometrelik bir yol, bu yüzden Ankara'ya kadar gideceğim. Patika yolları kullanacağım, asfalta hiç inmeyeceğim. Kamp yaparak gideceğim"

SİVAS (AA) - Sivas'ta at eğitmenliği yapan genç, İzmir’in Buca ilçesinde yapacağı vatani görevi için yolculuğunun Ankara'ya kadarki bölümünü at sırtında yapacak.

Yiğidolar Atlı Spor ve Binicilik Kulübünde 4 yıldır at eğitmenliği yapan Ahmet Turan Duman (28), at üzerinde şehirlerarası seyahat etme hayalini gerçekleştirmek için İzmir’in Buca ilçesinde 6 ay kısa dönem er olarak yapacağı askerlik vazifesine at sırtında gitmeye karar verdi.

İzmir'in uzak olması nedeniyle Ankara'ya kadar gitmeyi kararlaştıran Duman, kulüp başkanının kendisine hediye ettiği "Yıldız" isimli atı bayraklarla süsleyip, ailesiyle vedalaştıktan sonra Ankara'ya doğru yola çıktı.

Duman, yolculuk öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, askerlik için tecilini bozdurduğunu ve askere giderken bir hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

İzmir'in Buca ilçesinde vatani görevini kısa dönem olarak yapacağını aktaran Duman, şunları dile getirdi:

"İzmir bin kilometrelik bir yol, bu yüzden Ankara'ya kadar gideceğim. Patika yolları kullanacağım, asfalta hiç inmeyeceğim. Kamp yaparak gideceğim, sabahları saat 07.00'de yola çıkacağım, öğlen 11.00'e kadar devam edeceğim. Öğlen iki saatlik mola vereceğiz. Hem atım dinlenecek hem ben dinleneceğim. Akşama kadar yola devam edeceğim. Akşam denk geldiğimiz köyde, kasabada atımın yemini karşılayacağım ve sağlık kontrollerini yapacağım. Kamp yaparak bu şekilde ilerleyeceğim."

- Ankara'ya 6 günde varmayı hedefliyor

Duman, yolculuğunun Ankara'ya kadar olan kısmını at sırtında 6 günde tamamlamayı hedeflediğini belirtti.

Binicilik camiasının desteğini beklediğini aktaran Duman, "Farkındalık oluşturmak istiyorum. Atlar bizim kültürümüzde her zaman var oldu, var olacak. Son dönemde atları artık göremez olduk. Biraz pahalı olabilir ama ulaşılmayacak bir şey değil. Mesafenin çok uzun olduğunu düşünenler olabilir. Atlı dayanıklılık yarışmaları var 50, 80 ve 126 kilometrelik parkurları var. Biz günde en fazla 80 kilometre yol kat edeceğiz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığında kamp liderliği yaptığını da anlatan Duman, "Çoğu zaman seyahatlerimi otostopla yapan bir insanım. Çok kamp yapıyorum, kamp tecrübem var. Doğadan uzak kalmış bir insan değilim, çok da zorlanacağımı düşünmüyorum. Atımın sağlık konusunda sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirleri aldım. Bakımları ve aşıları yapıldı." ifadelerini kullandı.

Duman, Ankara'dan İzmir'e kadar olan mesafeyi ise araçla gideceğini sözlerine ekledi.

Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıtSoylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt
Şehit mezarına bırakılan not duygulandırdıŞehit mezarına bırakılan not duygulandırdı
Müzede sergilenen 150 yıllık gelinlik ilgi çekiyorMüzede sergilenen 150 yıllık gelinlik ilgi çekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Turan Duman at Sivas

En Çok Okunan Haberler

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı

Ortak tatbikat! 5 bin asker katılıyor

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

İstanbul surları tehlike altında

Büyük tehlike: Görüldüğü andan itibaren yok edilmeli

Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Ölüm asansör girişinde yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.