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'Askeralma Kanun Teklifi', Meclis'te kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2019 17:42 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda, yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi, 17 ret oyuna karşı 335 oy ile kabul edildi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - TBMM Genel Kurulu'nda, yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi, 17 ret oyuna karşı 335 oy ile kabul edildi. Kanunla askerlik süresi, 6 aya inerken, bedelli askerlik de sürekli hale getirildi.
'Askeralma Kanun Teklifi' üzerindeki görüşmeler, TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta tamamlandı. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkan vekilleri, 65 maddelik düzenlemenin oylamasından önce yerlerinde kısa konuşmalar yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı oylama sonucu teklif, kabul edildi. Teklif, 17 ret oyuna karşı 335 oyla yasalaştı. Köklü değişikliğe 1927'den sonra ilk kez gidilen kanun ile askerlik süresi 6 aya indi.
100 BİNDEN FAZLA ERE TERHİS
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından 6 ayı dolduran 100 binden fazla er, terhis olacak. Bedelli askerlik ise sürekli hale geldi. Bakaya ve yoklama kaçaklarına da bir kez bedelli askerlikten yararlanma hakkı getirildi. Yasa ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek, askerlik hizmeti yapmaya mecbur olacak. Askerlik hizmeti; yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Savaş veya savaşı gerektirecek durumun baş göstermesi halinde, kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esasları, cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için ise 12 ay olacak. Askerlik hizmet sürelerini, ihtiyaca göre 1 katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya cumhurbaşkanı karar verilebilecek. Belirlenen hizmet süresi, 6 aydan az olamayacak.
Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığı'nca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek. Bu sürenin sonunda ise terhis edilecek. Askerlik hizmetine böyle devam edenlerin vazgeçme talepleri de kabul edilmeyecek. Bu yükümlüler hakkında, ilk 6 aylık hizmet süresi için ayrı diğer 6 aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi tanzim edilecek.

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