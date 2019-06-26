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‘Askeralma’ Kanunu TBMM’de kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 07:20 | Son Güncelleme

Yeni askerlik yasası ile ilgili 65 maddelik düzenleme içeren ‘Askeralma’ Kanunu, 335 oyla TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Yeni askerlik yasası ile ilgili 65 maddelik düzenleme içeren ‘Askeralma’ Kanunu, 335 oyla TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yapılan düzenlemelere göre, askerlik süresi 6 aya indi.
TBMM Genel Kurulunda görüşülen ‘Askeralma’ Kanunu, kabul edilerek yasalaştı. Kanunda, Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen maddeler yer aldı.
TBMM Genel Kurulunda görüşülen Askeralma Kanun Teklifi, 17 ret oyuna karşın 335 oyla kabul edildi. 2 oy da çekimser sayıldı. Teklifin oylamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bulundu. AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasının yer aldığı Askeralma Kanunu’na göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

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