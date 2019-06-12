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Askeralma Kanunu Teklifi Genel Kurulda

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2019 19:15 | Son Güncelleme

Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz: - "Milli Savunma Bakanlığımızın çatısı altında, silahlı kuvvetlerimiz dahil, onlara hizmet edenler dahil 457 bin 177 personel var. Bu rakama Jandarma Genel Komutanlığı dahil değil" - "Savaş döneminde Jandarma Genel Komutanlığı Genelkurmayın ayrılmaz bir parçasıdır. Dolayısıyla 457 bin burada var, 200 bin daha koyarsak 657 bin"

Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı çatısı altında 457 bin 177 personel bulunduğunu bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) personel sayısına ilişkin bir soru üzerine, TSK'de 23 bin 789 subay, 62 bin 174 astsubay, 73 bin 966 uzman erbaş bulunduğunu ifade etti.

18 bin 693 sözleşmeli erbaş olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Uzman personelin toplam sayısı 178 bin 866. Yedek subay sayımız 10 bin 833. 229 bin 17 yükümlü erbaş ve er var. Yükümlü personelin toplamı, yedek subay artı er, erbaş 239 bin 850 kişi. Toplam askeri personelimiz 418 bin 716. Bunlarda sivil memurlar var, işçilerimiz var, bunların da toplamı 38 bin 461. O halde, Milli Savunma Bakanlığımızın çatısı altında, silahlı kuvvetlerimiz dahil, onlara hizmet edenler dahil toplam sayı ne kadar derseniz; 457 bin 177. Bu rakama Jandarma Genel Komutanlığı da dahil değil. Jandarma Genel Komutanlığının da 200 bin personeli var, belki 198 bin 989 gibi bir rakam. Savaş döneminde Jandarma Genel Komutanlığı Genelkurmayın ayrılmaz bir parçasıdır. Dolayısıyla 457 bin burada var, 200 bin daha koyarsak 657 bin."

Dünyada genel eğilimin asker sayısını azaltmak yönünde olduğuna işaret eden Yılmaz, Türkiye'nin NATO içerisinde ABD'den sonra ikinci en büyük orduya sahip olduğunu belirtti.

Askerliğini erteleyen 2 milyonun üzerinde insan bulunduğunu anımsatan Yılmaz, "Bunları bir şekilde askerlikten muaf da edemiyoruz, bunları bir şekilde askere de alamıyoruz. Bunların 1 milyon 600 bini de üniversite eğitimi dolayısıyla ertelemiş, 460 bin bakayamız var. "

Bu durumun sebeplerini araştırmak gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bir anda 106 bin kişinin terhis edileceğini söyledi.

Bir açık olmayacağını düşündüklerini aktaran Yılmaz, "Profesyonelleşmeye doğru gidiyoruz. Yeni gelenlerle bu açığın kapanacağını düşünüyoruz. Daha teknolojik cihazları kullanıyoruz, teknolojik imkanları da kullanıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan her yıl bedelli askerlik talebi geldiğine dikkati çeken Yılmaz, "Kısa bir süre sonra yeni bir bedelli çıkacağı ihtiyacı duyurusu, beklentisi askere gelecek olanı da gelmez hale getiriyor. O halde öyle bir sistem yapalım ki ertelemeler azalsın." dedi.

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Askeralma Kanunu Teklifi Genel Kurul Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz

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