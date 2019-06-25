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Askeralma Kanunu Teklifi TBMM’de kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 17:42 | Son Güncelleme

Askerlik süresini altı aya indiren ve bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.Askerlik sistemini yeniden düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda 335 oyla kabul edildi.

Askerlik süresini altı aya indiren ve bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Askerlik sistemini yeniden düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda 335 oyla kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan 65 maddelik yasa ile bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale getirilirken, askerlik süresi de 6 aya indirilmiş oldu.
Askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için ise 12 ay oldu. Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.
İstekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek.
Yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları ve bedelli askerlikle ilgili belirlenen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi tutulmaksızın bedelli askerlikten yararlanabilecek.
Askeralma Kanununun Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girmesiyle erken terhislerin Temmuz ayı içerisinde başlaması öngörülürken, yaklaşık 100 bin kişinin terhis olması bekleniyor.

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