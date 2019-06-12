"Askeralma Kanunu Teklifi'nin çekilmesi söz konusu değil"

SİNAN USLU - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren Askeralma Kanunu Teklifi'nin geri çekileceğine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "AK Parti Grubu olarak teklifimizin arkasındayız. Genel Kurulun takdiri her zaman baş tacıdır. Değişiklikler, revizeler olabilir ama kanun teklifinin çekilmesi söz konusu değildir." dedi. Turan, AA muhabirine, Askeralma Kanunu Teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Teklifin, olağanüstü bir süreç varmış gibi algılandığına değinen Turan, "Hayır, böyle değil. Askerlik Kanunumuz 1927 tarihli. Zaman zaman değişiklikler, revizeler olmuş ama esaslı olarak yüz yıldan beri olan bir kanun. İhtiyaçlar, şartlar, güvenlik parametreleri değişti. Bunlar değerlendirildiğinde tüm paydaşlarla toplantı yapıldı. Genelkurmayı var, bakanlar var, milletvekilleri var. Herkesin ortak kanaatiyle bir kanun teklifi hazırlandı. AK Parti Grubu, bu teklifi Meclise gönderdi." diye konuştu. Kanun teklifine ilişkin diğer partilerin önerileri, eleştirileri ve revize taleplerinin kendileri için kıymetli olduğunu belirten Turan, bunları değerlendirdiklerini, görüştüklerini aktardı.

Konuya ilişkin tek başına karar vermelerinin doğru olmadığının altını çizen Turan, "Askerlik gibi ortak bir değerin, ortak bir anlayışın herkesin katma değeriyle olmasını istiyoruz." dedi. AK Parti TBMM Grubu'nun, dün teklifle ilgili kapalı toplantıda bir araya geldiğini hatırlatan Turan, "Toplantıda Milli Savunma Komisyonu Başkanımız sunum yapmıştı. Biz aynı şekilde Milli Savunma Bakanımızın da grubumuza sunum yapmasını talep etmiştik fakat Savunma Bakanımız yurt dışında olduğundan bu sunum bugüne kaldı. O yüzden yalnızca sunum maksatlı bir araya geliyoruz. Toplantımızı yapacağız. Tabii ki vekillerimizin o brifingden sonra önerileri, tespitleri varsa bunları alacağız. Bu süreci ortak bir akılla yürütmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Turan, tüm partilerin tekliflerini değerlendirmek istediklerini vurgulayarak, şunları söyledi: "Olayı kanun çekiliyormuş, çekilmiyormuş, olağanüstü bir kriz varmış gibi kamuoyuna yansıtmak doğru olmaz. Askeralma Kanunu Teklifimizin arkasındayız, görüşmeye devam edeceğiz. Bugün de teklifin bölüm görüşmelerine başlayıp devam etmeye çalışacağız. Ümit ediyorum bu hafta nihayete erer ama muhalefetin bu konuda direnci olursa bunun iki ay sürmesi bile mümkün ama uzlaşı olursa 1 saate bitmesi de mümkün. O yüzden beraber ne olacağını değerlendireceğiz. Teklifin ortak bir uzlaşıyla, ortak kanun anlayışıyla geçmesini ümit ediyoruz."