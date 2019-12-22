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Askerdeki sevgiliden oyuncu Çığacı'ya evlilik teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 11:03 | Son Güncelleme

SAMSUN'da bedelli askerlik görevini yapan Tümer Gülümserler, yemin töreni sonrasında sevgilisi oyuncu Gözde Çığacı'ya evlillik ketlifinde bulundu.

Semih ERSÖZLER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da bedelli askerlik görevini yapan Tümer Gülümserler, yemin töreni sonrasında sevgilisi oyuncu Gözde Çığacı'ya evlillik ketlifinde bulundu. Duygulanan oyuncu Çığacı, 'Evet' yanıtı verdi.
Samsun 15. Piyade Tugayı 5. Eğitim Taburu Esentepe Kışlası'nda bedelli askerlik görevini yapan Tümer Gülümserler, diğer askerlerle birlikte yemin etti. Tören için Gülümserler'in sevgilisi oyuncu Gözde Çığacı da Samsun'a gitti. Törenin ardından Çığacı'nın yanına askeri düzen şeklinde yürüyerek gelen, Gülümserler'in de aralarında bulunduğu bir grup asker, "Gözde, Tümer'e evet desene" diye bağırarak yürümeye başladı. Grubun arasından ayrılan Gülümserler, sevgilisinin önünde diz çöktükten sonra askeri kamuflajının cebinden çıkardığı yüzüğü uzatarak evlenme teklif etti. Sürpriz karşısında duygulanan oyuncu Çığacı, gözyaşlarına hakim olamadı ve 'evet' cevabını verdi.
Bu ana ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Çığacı, şunları yazdı:
"Hayatımın en özel anı. Yanımızda olan bize destek olan herkese teşekkür ederim. Kıymet bilmek zor iş hele ki bu zamanda. Aşka, sevgiye, sadakate inancımızın kalmadığı şu günlerde bana her şeyi unutturup sevme kavramının tanımını benim için değiştiren canım sevdiğim. Seninle bir ömür nefes almaya evet."
Oyuncu Çığacı, bir süre önce sevgilisi Gülümserler'e bir parkta evlenme teklif etmiş, bunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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