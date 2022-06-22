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  4. Askerden dağıtım iznine gelmişti! 19 yıl sonra çözülen Kasım Aydın cinayetinde yeni gelişme

Askerden dağıtım iznine gelmişti! 19 yıl sonra çözülen Kasım Aydın cinayetinde yeni gelişme

22.06.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 2001'de askerden dağıtım iznine gelen ve darbedildikten sonra boğularak öldürülen Kasım Aydın cinayeti 19 yıl sonra çözüldü. Yakalanan cinayet şüphelileri Hidayet İlkme ve Tamer Korkmaz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Askerden dağıtım iznine gelmişti! 19 yıl sonra çözülen Kasım Aydın cinayetinde yeni gelişme

Kocaeli'ndeki bir parkta 30 Haziran 2001'de darbedildikten sonra boğularak öldürülmüş kişi bulundu. Cansız bedenin, askerden dağıtım izni için gelen Kasım Aydın'a ait olduğu belirlenirken, cinayeti işleyenler tespit edilemedi.

CİNAYET DOSYASI 2020'DE TEKRAR AÇILDI

Dosyayı 2020'de tekrar açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Aydın'ın o yıllarda arkadaşı olan Hidayet İlkme ve Tamer Korkmaz’ın cinayet şüphelileri olduğunu belirledi. Korkmaz’ın başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken, yakalanan İlkme ise 24 Aralık 2020'de tutuklandı.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar Hidayet İlkme ve Tamer Korkmaz, Kasım Aydın'ın ailesi ile avukatlar hazır bulundu. Tarafların son savunmalarını alan mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Sanıkların 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğuna karar veren mahkeme heyeti, Hidayet İlkme ve Tamer Korkmaz'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
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