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Askerden düzensiz göçmene şefkat eli

13.11.2020 11:27 | Son Güncelleme:
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Askerden düzensiz göçmene şefkat eli

Van’da 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan düzensiz göçmene parkasını giydiren asker, onun üşümemesini sağladı.Tuşba ilçesi Timar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Çakırbey Mahallesi mevkisinde B.A.

Van’da 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan düzensiz göçmene parkasını giydiren asker, onun üşümemesini sağladı.
Tuşba ilçesi Timar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Çakırbey Mahallesi mevkisinde B.A. isimli şahsın yönetimindeki 04 D 5370 plakalı Ford Transit marka minibüs, sabah 07.30 sıralarında kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç şoförü hafif yaralanırken, düzensiz göçmenlerden 2’si hayatını kaybetmiş 27’si de yaralanmıştı. Araç sürücüsü B.A.’nın gözaltına alındığı kazada yaralanan düzensiz göçmenlere, bölgeye giden askerlerden şefkat eli uzandı. Karayolunda güvenlik önlemi alan askerlerden biri, üşüyen yaralı göçmene parkasını giydirerek Türk askerinin merhametini bir kez daha ortaya koydu.
Minibüs sürücüsünün gözaltına alındığı ve yaralıların kentteki hastanelerde tedavi altına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Askerden düzensiz göçmene şefkat eli

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