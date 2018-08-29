Askerden, fındık bahçesindeki annesine duygu dolu sürpriz

Arzu ERBAŞ/ORDU, (DHA)- BAYRAM tatilinde izni için memleketi Ordu'ya gelen er Emin Karakuş, annesine fındık bahçesinde sürpriz yaptığı anlara ilişkin görüntüleri, sosyal medyada yayınladı. Asker oğlunun sürprizi karşısında annenin gözyaşlarına boğulması, izleyenleri de duygulandırdı.
Kurban Bayramı tatili için memleketi Aybastı ilçesi Küçükyaka Mahallesi’ne izne giden asker Emin Karakuş, bahçede fındık toplayan annesine sürpriz yapmak istedi. Üzerindeki üniformasıyla fındık bahçesine sessizce giren Karakuş, arkasından yanaştığı yerde oturan annesinin gözlerini kapattı. Gözünü kapatan ellere dokunup, "Emin’in ellerine benziyor" diyen anne, daha sonra gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşları arasında anne- oğul uzun süre birlerine sarılıp hasret giderirken, bu anlar da cep telefonu kamerasınca kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, izleyenleri duygulandırırken, binlerce takipçiden de beğeni aldı.
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