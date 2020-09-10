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Askerden gelen genci, trafik kazası hayattan kopardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 13:22 | Son Güncelleme

Antalya’da askerden kısa süre önce gelen 23 yaşındaki klima bakım işçisi minibüsüyle karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Şelale Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’da askerden kısa süre önce gelen 23 yaşındaki klima bakım işçisi minibüsüyle karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Şelale Mahallesi’nde meydana geldi. Askerden kısa süre önce gelen ve klima işi ile uğraşan 23 yaşındaki Latif Uçar, 07 EJN 99 plakalı kapalı kasa minibüsüyle servis dönüşünde Ramazan A, idaresindeki 07 DM 818 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Uçar’ın minibüsü yan devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla kaza yerine polise ve sağlık ekipleri geldi. Araçtan çıkarılan Latif Uçar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Uçar, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından, Uçar’ın cenazesi Manavgat ilçesinde toprağa verildi.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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