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Askerden hava değişimi raporu aldı, banka soydu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 19:28 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da girdiği bankada bir kişiyi rehin aldıktan sonra güvenlik görevlisinin silahını gasbederek vezneden 12 bin lira alıp kaçan maskeli soyguncu İ.E., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gizlendiği samanlıkta yakalandı.

Askerden hava değişimi raporu aldı, banka soydu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da girdiği bankada bir kişiyi rehin aldıktan sonra güvenlik görevlisinin silahını gasbederek vezneden 12 bin lira alıp kaçan maskeli soyguncu İ.E., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gizlendiği samanlıkta yakalandı. Askerlik görevini yaptığı ve böbrek hastalığı nedeniyle birliğinden hava değişimi için Şanlıurfa’ya izinli geldiği öğrenilen soyguncu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
8 Ocak günü Emniyet Caddesi’nde bulunan özel banka şubesine sırt çantasıyla gelen maskeli İ.E., tabancayla bir kişiyi rehin aldı, ardından özel güvenlik görevlisinin tabancasını gasbetti. Banka çalışanlarını tehdit eden soyguncu daha sonra veznede bulunan 12 bin lirayı alarak kaçtı.
Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği soygunun ardından kaçan şüpheli, banka yakınındaki sokakta durdurduğu kadının otomobilini almaya çalıştı. Bu sırada şüpheli İ.E., ihbarla olay yerine gelen polislerin üzerine ateş açarak kaçtı ve farklı bir otomobili gasbederek izini kaybettirdi.
BÖLGEDEKİ 100 KAMERA KAYDI İZLENDİ
İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun talimatıyla olayın araştırılması için 50 kişilik özel ekip kuruldu. Özel ekip bölgede bulunun 100 kamera kaydını inceleyerek maskeli soyguncunun kimliğini tespit etti. Ekipler yaptığı incelemede soyguncunun bir günde 5 defa kıyafet değiştirdiğini ve sık sık su içtiğini saptadı. Asker olduğu ve hava değişimi için kente geldiği belirlenen İ.E., Eyyübiye Mahallesi'nde gizlendiği samanlığa düzenlenen operasyonla polis tarafından gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Şüphelinin gizlendiği samanlıkta arama yapan ekipler, biri banka görevlisine ait 2 tabanca ile 12 bin 30 lira, soygunda kullanılan maske ve sırt çantasını ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin Manisa’da acemi birliğini tamamladıktan sonra dağıtım için Şanlıurfa’ya geldiği ve geçirdiği böbrek ameliyatı nedeniyle hava değişiminde olduğu kaydedildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Askerden hava değişimi raporu aldı, banka soyduAskerden hava değişimi raporu aldı, banka soyduAskerden hava değişimi raporu aldı, banka soyduAskerden hava değişimi raporu aldı, banka soydu

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