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Askerden nişanlısına konserde sürpriz evlilik teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 01:45 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Ramazan Sokağında sanatçı Uğur Arslan’ın sahne aldığı konserde, Hakkari’de askerlik yapan İsmail Karabıyık nişanlısına sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Askerden nişanlısına konserde sürpriz evlilik teklifi

Kırıkkale Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Ramazan Sokağında sanatçı Uğur Arslan’ın sahne aldığı konserde, Hakkari’de askerlik yapan İsmail Karabıyık nişanlısına sürpriz evlilik teklifi yaptı. Sanatçı Arslan ise çifti sahneye alarak birlikte çiftetelli oynadı.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından başlatılan ve geleneksel hale getirilen Ramazan Sokağında Uğur Arslan rüzgarı esti. Yüzlerce vatandaş Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanına Sanatçı Arslan’ı dinlemek için akın etti. Konserde sahne alan Uğur Arslan’ın şiirlerine vatandaşlarda eşlik etti. Sanatçı Arslan’ın şehitler için okuduğu şiirler ise vatandaşlara duygulu anlar yaşattı.
Hakkari Çukurca’da askerlik görevini yapan Kırıkkaleli İsmail Karabıyık, Tuğba Mensur’a yüzlerce vatandaşın önünde sürpriz evlilik teklifi yaptı. Uğur Arslan ise çifti sahneye alarak mutluluklar diledi. Çiftin mutluluğuna vatandaşlardan da destek geldi.
Ramazan Sokağı etkinliklerinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Başkan Saygılı ve ekibine teşekkür etti.

Askerden nişanlısına konserde sürpriz evlilik teklifi

Askerden nişanlısına konserde sürpriz evlilik teklifi

Askerden nişanlısına konserde sürpriz evlilik teklifi

Askerden nişanlısına konserde sürpriz evlilik teklifi

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