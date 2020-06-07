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Askere alındı, koronavirüs çıktı! Tedirgin eden gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 18:18 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde ikamet eden bir kişi, vatani görevini yapmak için birliğine teslim oldu. Gencin yapılan testlerinde koronavirüs taşıdığı tespit edilince yaşadığı mahalle karantinaya alındı.

Vatani görevini yapmak için Bismil’e bağlı Çakıllı Mahallesi Meredan mezrasındaki baba ocağından ayrılan genç, birliğine teslim olurken koronavirüs testine girdi. Gencin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Bismil İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mezra karantinaya alındı.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Mezraya giriş çıkışlar yasaklanırken, vatandaşların ihtiyaçlarının ilçe Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

BABASINDAN AÇIKLAMA

Askere giden gencin babası İsmail Esen, oğlunun askere giderken yolda dinleme tesisi ya da otobüste koronavirüs kaptığını savundu.

İşte Esen'in açıklamaları:

İşte Esen'in açıklamaları:
“Oğlumun askere gitmeden önce herhangi bir rahatsızlığı yoktu, oğlum askere birliğine teslim oluyor orada ondan numune alıyorlar ve testi pozitif çıkıyor. Oğlumun gittiği askeri birlikten beni ardılar, çocuğun testinin pozitif çıktığını, bunun ona 4-5 gün önce bulaştığını tahmin ettiklerini söylediler.
Sağlığının iyi olduğunu ve herhangi bir rahatsızlığının olmadığını, tedavisi bittikten sonra 14 günlük karantina süreci için eve göndereceklerini ifade ettiler.
Bu olay üzerinde bizim köy karantinaya alındı, köy beş kardeşten oluşuyor şuan köyümüz giriş çıkışları askerler tarafından kapatılmış ve tüm köylülerden numune alındı herkesin testi negatif çıktı ve karantina süreci devam ediyor”

"KÖYÜMÜZDEKİ TESTLER NEGATİF ÇIKTI"

"KÖYÜMÜZDEKİ TESTLER NEGATİF ÇIKTI"
Köyün karantinaya alınması haberinin sosyal medyada yer almasının ardından mağdur olduklarını aktaran Esen, “Başka illerde yaşayan akrabalarımızın bunu duymasıyla üzüntü içine girdiler ve buraya gelmek istediler. Tek tek telefon açarak sürekli durumumuzu merak ederek soruyorlar. Bizim köyde hiç kimsede bu hastalık yok ama varmış gibi sosyal medyada ayıldı buda bizi çok üzdü." dedi.
Esen, "Yetkililer sürekli bizimle irtibat halinde çok şükür köyümüzde hiç kimsede herhangi bir rahatsızlık yok koronayok, Sağlık Bakanlığı zaten bizimle ilgileniyor askerler de burada görevini yapmakta bizim için tüm yetkililerden buradan teşekkür ediyorum. Köyde herkesten numune alındı ve testler negatif çıktı. Gelsinler ikinci testi de yapsınlar, bizim köyümüzün karantina altında olması bizi mağdur ediyor. Millet bize farklı gözle bakmaya çalışıyor, herkesin işi gücü var bir an önce karantinanın kalkmasını istiyoruz” diye konuştu.

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