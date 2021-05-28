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  4. "Askere gideceğiz" yalanıyla esnaftan para toplayan 6 kişi yakalandı

"Askere gideceğiz" yalanıyla esnaftan para toplayan 6 kişi yakalandı

28.05.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de, esnaftan "Askere gideceğiz" yalanıyla para toplayan 6 kişi yakalandı, topladıkları 1950 TL'ye el konuldu.

"Askere gideceğiz" yalanıyla esnaftan para toplayan 6 kişi yakalandı

Düzce’nin işlek caddelerinde, sırtlarına Türk bayrağı takarak esnafı dolaşan ve "Askere gidiyoruz" yalanıyla para toplayan 6 kişi, Düzce Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sonrası takibe alındı.

1950 TL PARA TOPLADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Zabıtayı fark eden 6 kişi kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin de desteği ile yakalanan 6 kişinin araçlarıyla Zonguldak’tan geldikleri ve esnaftan 1950 TL para topladıkları tespit edildi. Düzce Zabıta Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilere, Kabahatler Kanunu gereği cezai işlem uygulanırken il dışına çıkarıldılar. Üzerlerinden çıkan paralara ise el konuldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Asker
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