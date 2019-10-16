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Askere gidecek gençlerden harekata katılma isteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 21:38 | Son Güncelleme

Edirne'de askere gidecekler için düzenlenen eğlenceye katılan gençler, Barış Pınarı Harekatı'na katılma taleplerini dile getirdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de askere gidecek gençler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev almak istiyor.

Birliklerine teslim olacak gençler için Tunca Nehri kenarındaki bir tesiste asker eğlencesi düzenlendi.

Programda isimleri okunan Şahin Can Karadağ, Oğuzhan Çakır, Göktan Kurutaş, Onur Biçer ve Caner Gecekaçar, sahneye gelerek Türk bayrağını öptü.

Üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu ay yıldızlı kırmızı tülbent bulunan gençlerin, aileleri duygulu anlar yaşadı.

Gençler daha sonra müzik eşliğinde oynadı.

- "Önce vatan, gerisi teferruat"

Şahin Can Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatani görevini yapacağı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Tüm askerlere kolaylık dileyen Karadağ, "Barış Pınarı Harekatı'nda görev almak istiyoruz. Hislerim şu an çok yoğun anlatamıyorum. Önce vatan, gerisi teferruat." dedi.

Oğuzhan Çakır da görev verilirse harekatta yer almak istediğini ifade etti.

Caner Gecekaçar, askere gideceği için mutlu olduğunu belirterek "Allah Mehmetçiklerimizi korusun, hepsine derman versin. Görev verilirse harekata katılmak isterim." diye konuştu.

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Asker eğlencesi Barış Pınarı Harekatı gençler mehmetçik

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