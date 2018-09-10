Askere gidecek gençlere kına yakıldı

KAYSERİ(DHA) Yahyalı Belediyesi, ilçede askere gidecek gençler için program düzenledi. Asker adaylarına kına yakıldı. Yahyalı 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programa, Kaymakam Gökay İçen, Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Müftüsü Dursun Sarı, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, askere gidecek gençler ve aileleri katıldı. İstiklal Marşı ve kuran tilaveti ile başlayan programda konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede ilk defa böyle bir program düzenlediğini, bundan sonra her celp döneminde bu tür aktivitelerin olacağını belirterek, katılan herkese teşekkür etti. Öztürk; Bu gece bir ilki burada gerçekleştirmiş oluyoruz. Mehmetçiklerimizi, peygamber ocağına uğurlarken neşeli olmaları, mutlu olmaları gerekiyor. Öncede kendi imkanları nispetinde, kendi evlerinde eğleniyorlardı. Tabi bunun yanında konvoy da yapıyorlardı ama konvoylardaki korna sesleri, trafikte oluşan sıkıntılar neticesinde böyle bir geceyi düzenlemeyi uygun gördük. Allah izin verirse, bir yılda dört celp dönemi oluyor. Biz her celp döneminde bu tür programlar yapacağız diye konuştu. Asker adaylarına belediye başkanı tarafından kına yakıldı.

