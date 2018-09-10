HABER

Askere gidecek gençlere kına yakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 16:31 | Son Güncelleme

Yahyalı Belediyesi, ilçede askere gidecek gençler için program düzenledi.

KAYSERİ(DHA) Yahyalı Belediyesi, ilçede askere gidecek gençler için program düzenledi. Asker adaylarına kına yakıldı. Yahyalı 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programa, Kaymakam Gökay İçen, Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Müftüsü Dursun Sarı, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, askere gidecek gençler ve aileleri katıldı. İstiklal Marşı ve kuran tilaveti ile başlayan programda konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede ilk defa böyle bir program düzenlediğini, bundan sonra her celp döneminde bu tür aktivitelerin olacağını belirterek, katılan herkese teşekkür etti. Öztürk; Bu gece bir ilki burada gerçekleştirmiş oluyoruz. Mehmetçiklerimizi, peygamber ocağına uğurlarken neşeli olmaları, mutlu olmaları gerekiyor. Öncede kendi imkanları nispetinde, kendi evlerinde eğleniyorlardı. Tabi bunun yanında konvoy da yapıyorlardı ama konvoylardaki korna sesleri, trafikte oluşan sıkıntılar neticesinde böyle bir geceyi düzenlemeyi uygun gördük. Allah izin verirse, bir yılda dört celp dönemi oluyor. Biz her celp döneminde bu tür programlar yapacağız diye konuştu. Asker adaylarına belediye başkanı tarafından kına yakıldı.

PARTNERMegan Fox'tan 'Troya' paylaşımıMegan Fox'tan 'Troya' paylaşımı
Enis Berberoğlu'nun Yargıtay kararına itirazı reddedildi!Enis Berberoğlu'nun Yargıtay kararına itirazı reddedildi!
Ankara Marasim Sokak katliamında karar verildiAnkara Marasim Sokak katliamında karar verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Pendik'te lisedeki rehine krizi sona erdi

Pendik'te lisedeki rehine krizi sona erdi

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sakarya'da kalaşnikoflu saldırgan krizi! Fabrikayı taradı, güvenlik görevlisini rehin aldı

Sakarya'da kalaşnikoflu saldırgan krizi! Fabrikayı taradı, güvenlik görevlisini rehin aldı

TSK'dan Pendik'teki rehine krizi sonrası saldırgan ile ilgili flaş açıklama!

TSK'dan Pendik'teki rehine krizi sonrası saldırgan ile ilgili flaş açıklama!

Doğu Karadeniz'deki Kaçkar Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı! Yetkililerden vatandaşlara geri dönün uyarısı!

Doğu Karadeniz'deki Kaçkar Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı! Yetkililerden vatandaşlara geri dönün uyarısı!

Enis Berberoğlu'nun Yargıtay kararına itirazı reddedildi!

Enis Berberoğlu'nun Yargıtay kararına itirazı reddedildi!

Ankara Marasim Sokak katliamında karar verildi

Ankara Marasim Sokak katliamında karar verildi

İBB'den 17 Eylül Pazartesi günü için toplu ulaşım kararı: 06.00-14.00 arası ücretsiz

İBB'den 17 Eylül Pazartesi günü için toplu ulaşım kararı: 06.00-14.00 arası ücretsiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.