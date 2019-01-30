Askere gidecekti, motosikletle kamyonete çarparak öldü

Hatay’ın Erzin ilçesinde, motosikletiyle seyir halindeyken park halindeki kamyonete çarpan genç hayatını kaybetti. Gencin birkaç gün sonra askere gideceği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi, Demokrasi Caddesi’nde meydana gelen kazada 31 YJ 864 plakalı motosikletiyle seyir halindeki Doğan Eybek (20), fark edemediği park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpma sonrası olay yerinde hayatını kaybeden Eybek’in birkaç gün sonra askere gideceği öğrenildi.



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