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Askere giderken alınacaklar listesi! Erlere ne verilir, giderken ne götürmek gerekir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 10:27 | Son Güncelleme

Askere giderken bazı ihtiyaçlarınızı yanınızda götürmeniz gerekir. Peki birliğe teslim olunduğunda neler verilir ve bunların daışında askerde nelere ihtiyacınız olur? İşte askere giderken alınacaklar listesi...

Askere giderken alınacaklar listesi! Erlere ne verilir, giderken ne götürmek gerekir?

Askere giderken alınacaklar listesi hem her celp döneminde araştırılan bir konu. Askere gidecek olan yeni er ve erbaşlar askerde kendilerine ve verileceğini ve bunların dışında başka nelere, hangi malzemelere ihtiyaç duyabileceklerini merak ediyorlar. Biz de yeni Mehmetçiklere yardımcı olmak için askere giderken alınması gerekenler listesi hazırladık.

ASKERE GİDERKEN ALINMASI GEREKENLER

Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan
Banyo Malzemeleri
Kişisel Bakım Malzemeleri
El ve Yüz İçin Vücut Kremi
İçlik
Bot Kilidi ve Valiz Kilidi
Traş Malzemeleri
Saat
Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell Hizmeti
Siyah Asetat Kalem ve Siyah ve Mavi Tükenmez Kalem
Ziraat Banka Kartı
Ufak Not Defteri
Ufak Cep Feneri ve Okuma Lambası
Bot Boyası ve Bot Fırçası
İğne iplik ve Çengelli iğne
Ortopedik tabanlık ve Vatka
Bere, Boyunluk ve Eldiven
Askılık
Islak Mendil ve Selpak
Yara bandı ve Kulak tıkacı
Sivil Giysiler
Bankamatik Kartı
Mantar Kremi
Seccade (Namaz Kılıyorsanız)

Namaz kılıyorsanız seccadenizi götürebilirsiniz. Dolabınızda temiz çamaşır sepetinde tutabilirsiniz. Komutanlar sıkıntı çıkarmaz.

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ASKERDE VERİLENLER

Katılacağınız birlikte işlemlerinizin ardından malzemeleriniz bir çanta içinde teslim edilecektir. Size verilecek malzemelerin listesi birlikten birliğe, mevsimden mevsime farklılık gösterse de aşağıda ki gibidir.

Parka (1 adet)
Elbise – Apoletsiz (1 adet)
Gömlek – Apoletsiz (1 adet)
Yazlık ve kışlık şapka (1 adet)
Eşofman Takımı (1 adet)
Pijama takımı (1 adet)
Kışlık ya da yazlık bot (1 adet)
Spor ayakkabısı (1 adet)
Terlik (1 adet)
Kışlık ya da yazlık çorap (2 adet)
Spor çorap (1 adet)
Don (2 adet)
Yün içlik (1 adet)
Fanila (2 adet)
Atlet (1 adet)
Eldiven (1 adet)
Palaska (1 adet)
Çanta (1 adet)
Spor şortu (1 adet)
Banyo şortu (1 adet)
Banyo havlusu (1 adet)
Yüz havlusu (1 adet)
Diş macunu (1 adet)
Diş fırçası (1 adet)
Şampuan (Aylık 200 ml.)
Traş Köpüğü (Aylık bir tüp)
Permatik (Aylık 4 adet)
Kulak tıkacı (1 adet)
Nefte (1 adet)
Künye levhası (2 adet)
Künye zinciri (1 adet)

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