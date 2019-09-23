Askere giderken alınacaklar listesi! Erlere ne verilir, giderken ne götürmek gerekir?

Askere giderken alınacaklar listesi hem her celp döneminde araştırılan bir konu. Askere gidecek olan yeni er ve erbaşlar askerde kendilerine ve verileceğini ve bunların dışında başka nelere, hangi malzemelere ihtiyaç duyabileceklerini merak ediyorlar. Biz de yeni Mehmetçiklere yardımcı olmak için askere giderken alınması gerekenler listesi hazırladık.

ASKERE GİDERKEN ALINMASI GEREKENLER

Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan

Banyo Malzemeleri

Kişisel Bakım Malzemeleri

El ve Yüz İçin Vücut Kremi

İçlik

Bot Kilidi ve Valiz Kilidi

Traş Malzemeleri

Saat

Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell Hizmeti

Siyah Asetat Kalem ve Siyah ve Mavi Tükenmez Kalem

Ziraat Banka Kartı

Ufak Not Defteri

Ufak Cep Feneri ve Okuma Lambası

Bot Boyası ve Bot Fırçası

İğne iplik ve Çengelli iğne

Ortopedik tabanlık ve Vatka

Bere, Boyunluk ve Eldiven

Askılık

Islak Mendil ve Selpak

Yara bandı ve Kulak tıkacı

Sivil Giysiler

Bankamatik Kartı

Mantar Kremi

Seccade (Namaz Kılıyorsanız)

Namaz kılıyorsanız seccadenizi götürebilirsiniz. Dolabınızda temiz çamaşır sepetinde tutabilirsiniz. Komutanlar sıkıntı çıkarmaz.