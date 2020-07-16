HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Askere giderken tazminat hesaplama 2020! Bedelli askere gidenler kıdem tazminatı alabilir mi?

Askere giderken tazminat hesaplama 2020! Bedelli askere gidenler kıdem tazminatı alabilir mi?

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2020 17:25 | Son Güncelleme

Askerlik nedeniyle iş yerinden ayrılacak olanların merak ettiği 2020 Askerlik tazminatı nasıl hesaplanır, kıdem tazminatı almak mümkün mü, askere giderken ne kadar tazminat alınır sorularının cevaplarını sizler için araştırdık. Bilindiği gibi aynı iş yerinde bir yılı dolduranlar askerlik tazminatından yararlanıyordu. Peki Askerlik durumunda ne kadar kıdem tazminatı alınır, askere gidecek kişi ihbar tazminatı alır mı?

Askere giderken tazminat hesaplama 2020! Bedelli askere gidenler kıdem tazminatı alabilir mi?

Vatani görevini yerine getirmek isteyen birçok kişinin merak ettiği konulardan birisi de askere giderken kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağı konusu oldu. Öncelikle askere giderken kıdem tazminatı almak mümkün mü, askere gidenlerin kıdem tazminatı hakkı var mı bununla ilgili detayları paylaşalım. Askerlik nedeniyle iş yerinden ayrılacak olanların merak ettiği 2020 Askerlik tazminatı nasıl hesaplanır, kıdem tazminatı almak mümkün mü, askere giderken ne kadar tazminat alınır sorularının cevaplarını sizler için araştırdık. Bilindiği gibi aynı iş yerinde bir yılı dolduranlar askerlik tazminatından yararlanıyordu. Peki Askerlik durumunda ne kadar kıdem tazminatı alınır, askere gidecek kişi ihbar tazminatı alır mı?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı iş verenin çalışanı belirli sebeplerden dolayı işten çıkarmasıyla hak edilen tutardır. Kıdem tazminatı için çalışanın iş veren tarafından işten çıkarılması şartı aranır. Kıdem tazminatını askere giderken hak etmek için en az bir yıl aynı iş yerinde çalışmış olma şartı aranıyor. Şunu da belirtelim, iş veren eğer çalışanın yüz kızartıcı suç ya da iş kanununa uygun hareket etmediğini belirtirse çalışan kıdem tazminatını alamıyor. Ama burada söz konusu olan askere giden vatandaşlar olduğu için, vatani görevi sebebiyle iş yerinden ayrılan çalışanlar kıdem tazminatını hak ediyor.

KIDEM TAZMİNATINI KİMLER HAK EDER?

İş verenin işten çıkardığı çalışanlar dışında; emekli olanlar, askerlik nedeniyle işinden ayrılanlar, vefat eden işçiler ve evlenerek iş yerinden bir yıl içinde ayrılan kadınlar kıdem tazminatı alabiliyor. İşte kıdem tazminatını kimler hak eder sorusunun detaylı olarak yanıtı:

Haklı bir neden olmaksızın iş veren tarafından işten çıkartılanlar,

8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalılık sürecini başlatmış olur, 15 yıl yani 3600 prim gününü doldurup da yaş emeklilik şartını bekleyenler,

Kadınlarda evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde iş yerinden ayrılması,

İşçinin ücretinin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda işçinin haklı olması sebebiyle iş akdini fesh etmesi,

Muvazzaf askerlik nedeniyle iş akdini fesh etmek zorunda kalanlar gibi durumlarda kıdem tazminatı hak kazanılır.

2020 KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI NEDİR?

“Kıdem tazminatı hakkı kazanmak için şartlar neler, askere giderken kıdem tazminatı alma şartları nedir” şekilde araştırmalar yapan vatandaşlar için, 2020 askerlik kıdem tazminatının nasıl alındığını araştırdık;
İş veren işten çıkardığında,

En az bir yıl aynı iş yerinde çalışmış olmak koşuluyla,

Erkek çalışanlar askerlik görevi nedeniyle işten ayrıldığında,

Emeklilik hakkı elde eden çalışanlar,

İşçi vefat ettiğinde,

İşçinin haklı nedenlerle iş akdini fesh etmesi durumunda,

*Çalışan iş kanununa uygun hareket etmezse kıdem tazminatı alamıyor.

ASKERE GİDENLERİN KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Askere gidecek kişiye çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Askere gidecek kişi kıdem tazminatını hesaplarken, çalışılan yıl ile brüt ücreti çarptığında ise toplam tazminat miktarına ulaşıyor. Bu hesaplamaya kişinin bir yıldan geriye kalan süreleri de eklenerek hesaplanıyor. Kıdem tazminatının hesaplanması için son aldığınız brüt ücret baz alınıyor.
Örnek: Askere gidecek kişi çalıştığı iş yerinde 5 tam yılını doldurdu ve çalışırken en son ay aldığı maaşı 3 bin TL alacağı kıdem tazminatı ve toplam tazminatı ne kadardır birlikte hesaplayalım. Tabii bu ücretten 7.59’luk damga vergisini çıkarmayı da unutmayalım. Yukarıda belirttiğimiz şekilde beş tam yılını dolduran kişinin alacağı kıdem tazminatı toplam 15 bin TL’dir.

BEDELLİ ASKERE GİDECEKLER KIDEM TAZMİNATINDAN FAYDALANIR MI?

2018 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak 21 gün süren bedelli askerlik duyurusu yapılmıştı. Ocak 1994 yılından itibaren doğanların 15 bin TL karşılığında askere gidecek olması, kıdem tazminatı tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Bedelli askere gidecek olanların kıdem tazminatı hakkı alıp alamayacağı netleşmemişti. Peki son durum ne oldu, bedelli askere gidecekler kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı askerlik süresinde etkili olur mu?

İşte konuyla ilgili alınan en son askerlik kıdem tazminatı kararı:

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesinin 2019/3356 sayılı ve Konya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinin 2020/167 sayılı kararlarında “ İşçinin iş sözleşmesini askerlik nedeni ile feshetmesinin kıdem tazminatına hak kazanmada yeterli olduğunu, askerlik süresinin kısa süreli ya da bedelli olmasının önemli olmadığı” yönünde karar verdi.

MUVAZZAF ASKERLİKTE FESİH KIDEM TAZMİNATINI DOĞURDU

İş mevzuatında 1475 sayılı eski İş Kanunu’nun yürürlükte kalan 14. maddesi yeni iş kanuna da eklendi. Bu kanuna tabi çalışanların muvazzaf askerlik nedeni ile iş akitlerini feshetmeleri durumunda, hizmet akdinin en az bir yıl olması kaydıyla kıdem hakkı kazanacakları belirtiliyor.

ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILANLAR İHBAR TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

İş kanununda ve iş sözleşmelerinde işçi, çalıştığı iş yerinde bir süre çalıştıktan sonra iş verene, işten çıkacağı günü belirli süre önceden bildirmekle yükümlüdür. Peki askere gidecekler ihbar tazminatı alabilir mi?
Örneğin 6 aydan daha az süre bir iş yerinde çalışan kişinin, ayrılacağı bilgisini 2 hafta önceden bildirerek, iş yerine ihbar süresi bildirmek zorundadır. Bu süre şu şekilde devam eder;

Bir iş yerinde 6 ay ile 1.5 yıla kadar çalışan işçinin ihbar süresi; 4 hafta,

Bir iş yerinde 1.5 yıldan 3 yıla kadar çalışan işçinin ihbar süresi; 6 hafta,

Bir iş yerinde 3 yıldan fazla çalışan işçinin ihbar süresi; 8 hafta olarak belirlenmiştir.

Askerlik nedeniyle iş yerinden ayrılacak olan kişi, iş verene ihbar tazminatı ödemeyeceği gibi ihbar tazminatı da alamaz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Köpeğinin hasta olduğunu öğrenince...Köpeğinin hasta olduğunu öğrenince...
Mülki İdare Amiri kimdir? Mülki idare Amiri ne iş yapar? Mülki İdare Amiri ne kadar maaş alır?Mülki İdare Amiri kimdir? Mülki idare Amiri ne iş yapar? Mülki İdare Amiri ne kadar maaş alır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 449'a yükseldi

Askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 449'a yükseldi

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Zorla bildiri okutmuşlardı! 'Sağlığım gitti!'

Zorla bildiri okutmuşlardı! 'Sağlığım gitti!'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Perinçek'ten olay yaratan iddia:15 Temmuz gecesi SMS gönderildi

Perinçek'ten olay yaratan iddia:15 Temmuz gecesi SMS gönderildi

İlginizi Çekebilir

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seyir halindeyken alev alev yandı

Seyir halindeyken alev alev yandı

Ataşehir'de korkutan yangın

Ataşehir'de korkutan yangın

Koruma altına alınmıştı! Tokat'ta geyik böceği şaşkınlığı

Koruma altına alınmıştı! Tokat'ta ortaya çıktı

Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi

Köpeğin getirdiği insan kafatası alarma geçirdi! Şoke oldular

Düğün hediyesinin böylesi! Nikaha Emniyet Müdürü de dahil olunca...

Düğün hediyesinin böylesi! Emniyet Müdürü de dahil olunca...

Köpeğinin hasta olduğunu öğrenince...

Köpeğinin hasta olduğunu öğrenince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.