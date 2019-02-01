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Askere uğurlanırken kazada ölen genç, üniversite öğrenimini dondurmuş (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 12:34 | Son Güncelleme

CENAZELER TESLİM ALINDI Adana'da, kendisini askere uğurlayanlarla birlikte bulunduğu midibüsün ters yönden gelen iş makinesiyle çarpışması sonucu yaşamını yitiren Haydar Ateş ve babaannesi Elzem Ateş'in cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

CENAZELER TESLİM ALINDI Adana'da, kendisini askere uğurlayanlarla birlikte bulunduğu midibüsün ters yönden gelen iş makinesiyle çarpışması sonucu yaşamını yitiren Haydar Ateş ve babaannesi Elzem Ateş'in cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Cenazeler, daha sonra Karataş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Babaanne- torununun, yarın toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan Adli Tıp Kurumu'na gelen Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, Elzem Ateş'in, teyzesi olduğunu belirterek, "Çok üzgünüz. Trafik kazasına neden olan iş makinesinin ışıklarının da kapalı olduğu söyleniyor" dedi. Can ÇELİK/ADANA, (DHA)

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