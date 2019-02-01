Askere uğurlanırken kazada ölen genç, üniversite öğrenimini dondurmuş (2)

CENAZELER TESLİM ALINDI Adana'da, kendisini askere uğurlayanlarla birlikte bulunduğu midibüsün ters yönden gelen iş makinesiyle çarpışması sonucu yaşamını yitiren Haydar Ateş ve babaannesi Elzem Ateş'in cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Cenazeler, daha sonra Karataş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Babaanne- torununun, yarın toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan Adli Tıp Kurumu'na gelen Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, Elzem Ateş'in, teyzesi olduğunu belirterek, "Çok üzgünüz. Trafik kazasına neden olan iş makinesinin ışıklarının da kapalı olduğu söyleniyor" dedi. Can ÇELİK/ADANA, (DHA)
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Türkiye alternatifsiz değildir
Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım
Fransa'da 'First Lady bakan atamalarına bile müdahele ediyor'
Çocuklarınızı ekrandan uzak tutun! Özellikle bu yaşlar arası
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı
Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek
Okuyucu Yorumları 0 yorum