Askere uğurlanırken kazada ölen genç, üniversite öğrenimini dondurmuş (3)

YAKINLARI EVE BAYRAK ASTI
Askeri birliğine teslim olamadan trafik kazasında hayatını kaybeden Haydar Ateş'in Karataş ilçesi Yenimahalle Mahallesi'ndeki baba evine yakınları tarafından Türk bayrağı asıldı. Evin yan tarafındaki depo binasında duvara yazılı olan 'Acılar masal olsun' yazısı ile 'Yiğit Haydar' yazıları dikkat çekti. İlçedeki çok sayıda esnaf da Haydar Ateş için iş yerlerine Türk bayrağı astı.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Türkiye alternatifsiz değildir
Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım
Fransa'da 'First Lady bakan atamalarına bile müdahele ediyor'
Çocuklarınızı ekrandan uzak tutun! Özellikle bu yaşlar arası
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı
Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek
Okuyucu Yorumları 0 yorum