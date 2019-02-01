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Askere uğurlanırken kazada ölen gencin evine Türk Bayrağı asıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 13:30 | Son Güncelleme

Adana’da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden il merkezine giden midibüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Haydar Ateş’in evine Türk Bayrağı asıldı.

Askere uğurlanırken kazada ölen gencin evine Türk Bayrağı asıldı

Adana’da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden il merkezine giden midibüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Haydar Ateş’in evine Türk Bayrağı asıldı. Ateş’in evinin duvarında isminin ve yanında da “Acılar masal olsun” yazısı ise dikkat çekti.
Dün akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi Karataş yolunda meydana gelen kazada askere gidecek olan Haydar Ateş, Murat Kazım Aydın ve Elzem Ateş hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.
Askere uğurlanmak üzere eğlence düzenlenen ve Karataş ilçesinden Adana’ya giderken yolda midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Haydar Ateş’in evine Türk Bayrağı asıldı. Ateş’in evinin duvarında isminin ve yanında da “Acılar masal olsun” yazısı ise dikkat çekti.

"Haydar çok sevilen bir gençti"
Haydar Ateş’in yakını Özkan Can Canbolat, Haydar Ateş’in Karataş’ta çok sevilen bir genç olduğunu belirterek, “Midibüse eğlence yaparak bindiler. Daha sonra Adana’ya doğru giderken, Solaklı Mahallesi civarında bir iş makinesiyle kafa kafaya çarpışıyorlar. İçinde askere giden çocuğumuz da vardı ve vefat etti. Haydar, askere güle oynaya gitti. Çok istiyordu asker olmayı” diye konuştu.
Bugün öğle saatlerinde Karataş Devlet Hastanesi’ne getirilen Haydar Ateş ile Elzem Ateş’in cenazeleri, yarın Karataş Asri Mezarlığı’na defnedilecek.

Askere uğurlanırken kazada ölen gencin evine Türk Bayrağı asıldı

Askere uğurlanırken kazada ölen gencin evine Türk Bayrağı asıldı

Askere uğurlanırken kazada ölen gencin evine Türk Bayrağı asıldı

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