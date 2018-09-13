HABER

Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğünün ismi değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 06:34 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığına bağlı kurumun ismi "Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü" oldu

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğünün ismi "Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü" olarak değiştirildi.

"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğünün ismi Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü olarak yeniden düzenlendi.

Öte yandan, mevzuatta Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne, yine Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürüne yapılan atıflar Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürüne yapılmış sayılacak.

PARTNERBahar renkli geldiBahar renkli geldi
Kartal'da otomobil kuaför dükkanına girdiKartal'da otomobil kuaför dükkanına girdi
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı: Artık Türk Lirası kullanılacakSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı: Artık Türk Lirası kullanılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Milli Savunma Bakanlığı Resmi Gazete Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Gece yarısı ortalık karıştı! Önce yangın sonra kavga

Gece yarısı ortalık karıştı! Önce yangın sonra kavga

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Son dakika! Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika! Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Berlin emniyeti bakana önerdi: Erdoğan’ın ziyareti sırasında OHAL ilan edilsin

Berlin emniyeti bakana önerdi: Erdoğan’ın ziyareti sırasında OHAL ilan edilsin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Padişahların giydiği tılsımlı gömleği satmaya çalışırken yakalandı!

Padişahların giydiği tılsımlı gömleği satmaya çalışırken yakalandı!

Günlük burç yorumları: 13 Eylül Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 13 Eylül Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı: Artık Türk Lirası kullanılacak

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı: Artık Türk Lirası kullanılacak

Çanakkale Boğazı'nda hareketli dakikalar! Kontrolden çıkan gemi sürüklendi

Çanakkale Boğazı'nda hareketli dakikalar! Kontrolden çıkan gemi sürüklendi

Son dakika! Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika! Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı ortalık karıştı! Önce yangın sonra kavga

Gece yarısı ortalık karıştı! Önce yangın sonra kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.