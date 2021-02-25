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Askeri alanda keşif yaparken ağaçta yakalanan DEAŞ şüphelisinden ilginç savunma

25.02.2021 11:37 | Son Güncelleme:
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Askeri alanda keşif yaparken ağaçta yakalanan DEAŞ şüphelisinden ilginç savunma

İstanbul’da askeri alanda keşif ve gözetleme yaparken yakalanan DEAŞ şüphelisinin savunması ortaya çıktı.

İstanbul’da askeri alanda keşif ve gözetleme yaparken yakalanan DEAŞ şüphelisinin savunması ortaya çıktı. askeri alanı gözetlerken ağaçta yakalanan zanlının, “Köpekten kaçıyordum” dediği öğrenildi.
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen operasyonda 20 yaşındaki Muhammed Yahya E., Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı’nın çevresindeki ağaçta keşif yaparken yakalanmıştı.

“Köpekten kaçarken ağaca çıktım” dedi
Yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Şubat’ta 02:00 sıralarında TEM Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalanan DEAŞ üyesinin polisteki savunması ortaya çıktı. Gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şubesinde sorguya çekilen ve 23 Şubat’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.’nın üzerinde ve dijital materyallerinde örgütle bağlantılı görseller ve resimler çıktı. Ele geçirilenler arasında 2019 yılının Ekim ayında ABD askerlerince Suriye’de düzenlenen operasyonla öldürülen DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’ye ait görseller de yer alırken, zanlının polisteki savunması ortaya çıktı.

Bazı aile üyeleri arasında DEAŞ soruşturmasından geçenler var
Aile üyeleri arasındaki bazı kişilerin, geçmişte DEAŞ’a yönelik yürütülen polisiye soruşturmalardan kaydı olduğu öğrenilen Y.’nın, örgüt ile bağlantısını inkar ettiği öğrenildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüdeki çanta ve valizde ise kıyafetlerinin olduğunu söyleyen zanlı ağaca çıkma nedenini de "Köpekten kaçıyordum” diye açıkladı.

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