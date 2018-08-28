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Askeri araç devrildi: 2 şehit, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 13:41 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 5'i ağır 7 asker yaralandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde devrilen askeri araçtaki 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 10.30 sıralarında Şemdinli ilçesi Samanlı köyünden Derecik Beldesi istikametine seyir halinde olan 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı "kirpi" tipi zırhlı aracın virajı alamayarak devrildiği belirtildi.

Kazada 2 askerin şehit olduğu, 5'i ağır 7 askerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Yaralı personelin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

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